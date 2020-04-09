Где в Красноярском крае выявили заражённых коронавирусом: список

сегодня 15:19 Поделиться

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В Красноярском крае увеличилось количество заражённых коронавирусом; появился полный список районов, где выявили больных.

Количество заражённых коронавирусом в Красноярском крае увеличилось до 142 человек. Об этом в среду, 15 апреля, сообщил оперативный штаб. По данным медиков, за прошедшие сутки выявили 11 новых случаев заражения. Вот полный список районов и городов, где были зарегистрированы больные.

По данным краевого Минздрава, новые заболевшие в регионе это люди в возрасте от 18 до 45 лет (40%) и от 65 до 85 лет (18%).

Всего в России выявлено 24490 заражённых. За прошедшие сутки зарегистрировано 3388 новых больных.

Напомним, сегодня в России от коронавируса за сутки скончались 28 человек.