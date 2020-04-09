Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Где в Красноярском крае выявили заражённых коронавирусом: список

сегодня 15:19

Фото Pixabay

В Красноярском крае увеличилось количество заражённых коронавирусом; появился полный список районов, где выявили больных.

Количество заражённых коронавирусом в Красноярском крае увеличилось до 142 человек. Об этом в среду, 15 апреля, сообщил оперативный штаб. По данным медиков, за прошедшие сутки выявили 11 новых случаев заражения. Вот полный список районов и городов, где были зарегистрированы больные.

По данным краевого Минздрава, новые заболевшие в регионе это люди в возрасте от 18 до 45 лет (40%) и от 65 до 85 лет (18%).

Всего в России выявлено 24490 заражённых. За прошедшие сутки зарегистрировано 3388 новых больных.

Напомним, сегодня в России от коронавируса за сутки скончались 28 человек.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

Красноярский край
коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

98869
Как подать заявление на пособие на ребёнка до 3 лет: инструкция от ПФР
84223
Чихать хотели: Новосибирск вышел в лидеры в стране, обогнав Москву и Красноярск по числу нарушений режима самоизоляции
70767
Рекордное количество заболевших в Новосибирске 12 апреля: что известно о новых случаях заражения коронавирусом
49466
Кому разрешат работать в Новосибирске с 13 апреля: полный список
49061
Коронавирус в Новосибирске – у пяти человек подтвердили диагноз: сообщение оперативного штаба на 11:00 9 апреля
33205
Коронавирус в России – хроника к 12 апреля: первые тесты испытают на добровольцах и прогноз на развитие эпидемии
31348
В Красноярске +21: коронавирус ставит новые рекорды в Сибири