Главное из речи Путина: кредиты для бизнеса и 200 миллиардов для регионов

сегодня 21:00 Поделиться

Фото kremlin.ru

Президент России обратился к россиянам с посланием из-за ситуации с коронавирусом; бизнесу и регионам окажут дополнительную поддержку.

Президент РФ Владимир Путин объявил о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса. Также помощь окажут регионам страны в связи с эпидемией коронавируса. Об этом глава государства сообщил во время совещания с правительством 15 апреля.

Регионам выделят 200 миллиардов рублей на поддержку экономики

По словам Путина, цель этой выплаты – обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов. Также деньги будут направлены на поддержку малого и среднего бизнеса в субъектах РФ.

Бизнес получит безвозмездную прямую поддержку от государства

Это будет касаться малого и среднего бизнеса. Безвозмездно получить бюджетные средства на выплату зарплат до конца весны в размере одного МРОТ (12 130 рублей) на каждого работника в месяц. Столько же сейчас получают те, кто лишился работы из-за эпидемии.

23 миллиарда рублей выделят на поддержку российских авиакомпаний

По словам Владимира Путина, это будут деньги на поддержание текущей деятельности. В неё входят выплата зарплат, обслуживание парка, лизинг и другое.

В перечень наиболее пострадавших отраслей следует добавить компании, которые ведут торговлю непродовольственными товарами

Ранее этот сегмент экономики не входил в программу поддержки бизнеса. Путин поручил правительству доработать список стратегических предприятий на основе «внятных критериев».

Также на совещании выступили представители министерств. Глава Минтруда заявил, что за пособием по безработице из-за коронавируса обратились около 180 тысяч россиян. Также он отметил, что больше 1 миллиона семей подали заявку на получение выплаты 5 тысяч рублей на ребёнка до 3 лет.