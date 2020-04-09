Главное из речи Путина: кредиты для бизнеса и 200 миллиардов для регионов
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Президент России обратился к россиянам с посланием из-за ситуации с коронавирусом; бизнесу и регионам окажут дополнительную поддержку.
Президент РФ Владимир Путин объявил о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса. Также помощь окажут регионам страны в связи с эпидемией коронавируса. Об этом глава государства сообщил во время совещания с правительством 15 апреля.
Регионам выделят 200 миллиардов рублей на поддержку экономики
По словам Путина, цель этой выплаты – обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов. Также деньги будут направлены на поддержку малого и среднего бизнеса в субъектах РФ.
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Это будет касаться малого и среднего бизнеса. Безвозмездно получить бюджетные средства на выплату зарплат до конца весны в размере одного МРОТ (12 130 рублей) на каждого работника в месяц. Столько же сейчас получают те, кто лишился работы из-за эпидемии.
23 миллиарда рублей выделят на поддержку российских авиакомпаний
По словам Владимира Путина, это будут деньги на поддержание текущей деятельности. В неё входят выплата зарплат, обслуживание парка, лизинг и другое.
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Ранее этот сегмент экономики не входил в программу поддержки бизнеса. Путин поручил правительству доработать список стратегических предприятий на основе «внятных критериев».
Также на совещании выступили представители министерств. Глава Минтруда заявил, что за пособием по безработице из-за коронавируса обратились около 180 тысяч россиян. Также он отметил, что больше 1 миллиона семей подали заявку на получение выплаты 5 тысяч рублей на ребёнка до 3 лет.
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