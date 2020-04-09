Горящий «Суперджет» в Шереметьево: СК опубликовал шокирующие кадры страшного пожара в самолёте

сегодня 17:46 Поделиться

Фото и видео СК РФ

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении командира сгоревшего в Шереметьево лайнера; пилота считают виновным в трагедии.

Главное управление по расследованию особо важных дел СК России завершило расследование уголовного дела в отношении командира сгоревшего в Шереметьево самолёта RRJ-95B Дениса Евдокимова. Пилота обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц, крупного ущерба. Об этом сообщает СК России.

«По данным следствия, командир воздушного судна, следовавшего сообщением Москва – Мурманск, 5 мая 2019 года после возвращения в аэропорт вылета осуществил грубую посадку на взлётно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево. Дальнейшие действия Евдокимова по управлению воздушным судном, совершённые с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолёта, в результате чего погибли 40 пассажиров и один член экипажа», – говорится в сообщении ведомства.

СК впервые опубликовал шокирующее видео с места трагедии.

10 человек в этой трагедии получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Как сообщает Следком, в рамках уголовного дела проведены пожарно-техническая, лётная, авиационно-техническая и другие судебные экспертизы. Это позволило восстановить всю картину ЧП.

«Следователями и экспертами изучены данные бортовых регистраторов разбившегося воздушного судна, согласно которым во время полёта самолёт адекватно реагировал на управляющие воздействия пилота. Эти сведения опровергают версию обвиняемого о возможной неисправности воздушного судна», – сообщает СК России.

Уголовное дело передано в Генеральную прокуратуру для вынесения обвинительного заключения.

Напомним, трагедия случилась в Шереметьево 5 мая 2019 года, на борту находились 70 человек.