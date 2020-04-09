Госпиталь для больных коронавирусной инфекцией сегодня откроют в Новосибирске

сегодня 10:19 Поделиться

Фото минздрава НСО

В Новосибирске 15 апреля откроют госпиталь для заражённых коронавирусом; больница готова принять 642 пациента.

В Новосибирске сегодня, 15 апреля, откроют инфекционный госпиталь, развёрнутый на базе городской клинической больницы № 11. Об этом Сиб.фм сообщили в минздраве региона.

Инфекционный госпиталь рассчитан на 642 койки. Для лечения пациентов, которым требуется кислородная поддержка, предусмотрено 193 места. Для тяжёлых больных, которым ИВЛ не требуется, – 224 койко-места.

«Для тяжёлых пациентов, требующих неинвазивной вентиляции – 113, койки для тяжёлых пациентов, требующих инвазивной вентиляции – 112», – говорится в сообщении минздрава.

Известно, что открывать новый госпиталь будет губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Напомним, в Новосибирске 14 апреля умер пациент с коронавирусом.