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Госпиталь для больных коронавирусной инфекцией сегодня откроют в Новосибирске

сегодня 10:19

Фото минздрава НСО

В Новосибирске 15 апреля откроют госпиталь для заражённых коронавирусом; больница готова принять 642 пациента.

В Новосибирске сегодня, 15 апреля, откроют инфекционный госпиталь, развёрнутый на базе городской клинической больницы № 11. Об этом Сиб.фм сообщили в минздраве региона.

Инфекционный госпиталь рассчитан на 642 койки. Для лечения пациентов, которым требуется кислородная поддержка, предусмотрено 193 места. Для тяжёлых больных, которым ИВЛ не требуется, – 224 койко-места.

«Для тяжёлых пациентов, требующих неинвазивной вентиляции – 113, койки для тяжёлых пациентов, требующих инвазивной вентиляции – 112», – говорится в сообщении минздрава.

Известно, что открывать новый госпиталь будет губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Напомним, в Новосибирске 14 апреля умер пациент с коронавирусом.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

коронавирус
Новосибирск
госпиталь

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