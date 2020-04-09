Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Интим-товары и самогонные аппараты: в Новосибирске продавцов штрафуют за работу во время карантина

сегодня 11:13

Фото с сайта pixabay.com

В Новосибирске продолжаются рейды по выявлению предприятий, которые работают, несмотря на действующий режим самоизоляции; накануне полицейские обнаружили открытую сауну с посетителями, а также работающий магазин интим-товаров.

Незаконно работающую сауну в Первомайском районе Новосибирска выявили в ходе рейда полицейские. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В заведении стражи порядка застали семь посетителей, которые веселились, распивали спиртные напитки, пользовались общей парилкой и бассейном, подвергая опасности друг друга в период распространения коронавируса.

Ещё один пример нарушения – работа кафе «Мишутка» в Ленинском районе.

«Посетителям продавались шашлыки, выпечка, лимонад – все продукты питания они употребили на месте», – уточнили в пресс-службе.

Также в ходе рейда была пресечена незаконная деятельность пункта общественного питания – кафе «Уйгурская кухня» на Гусинобродском шоссе, где продали манты и чай зашедшим в кафе мужчинам.

Как уточнили в правительстве региона, выявлением нелегальной деятельности активно занимается минпромторг в ходе мониторинга торговых объектов.

Так, за последнюю неделю специалисты проверили 52 торговых центра Новосибирска, из которых в 15 работали отделы, не включённые в перечень товаров первой необходимости.

В том числе в ТЦ «Голден Филд» в Октябрьском районе работали отделы по продаже материалов для маникюра, наливной парфюмерии, ломбард и другие.

В ТЦ «Нива центр» в Дзержинском районе вели свою деятельность рыболовный магазин, магазины по продаже интим-товаров и самогонных аппаратов и прочие.

«Информация по незаконно работающим индивидуальным предпринимателям и торговым центрам передана в правоохранительные органы», – сказали в пресс-службе.

Всего со 2 по 13 апреля правоохранительными органами было составлено и направлено в суд 49 административных протоколов по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ, из них 20 в отношении физических лиц и 29 в отношении юридических лиц.

В отношении предпринимателей административные протоколы составлены и переданы в суд, нарушителям предусмотрены крупные штрафы согласно ст. 6.3 КоАП РФ. В Новосибирской области по данной статье уже наказаны 12 юридических лиц (семь оштрафовано на общую сумму 175 тысяч рублей, двое приостановили свою деятельность на 25 суток и трое – на 30 суток).

Напомним, с 13 апреля к работе смогли приступить предприятия сферы услуг – парикмахерские и салоны красоты.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

Новосибирская область
Правительство Новосибирской области
коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

87175
Как подать заявление на пособие на ребёнка до 3 лет: инструкция от ПФР
84119
Чихать хотели: Новосибирск вышел в лидеры в стране, обогнав Москву и Красноярск по числу нарушений режима самоизоляции
70674
Рекордное количество заболевших в Новосибирске 12 апреля: что известно о новых случаях заражения коронавирусом
49308
Кому разрешат работать в Новосибирске с 13 апреля: полный список
49036
Коронавирус в Новосибирске – у пяти человек подтвердили диагноз: сообщение оперативного штаба на 11:00 9 апреля
33182
Коронавирус в России – хроника к 12 апреля: первые тесты испытают на добровольцах и прогноз на развитие эпидемии
31318
В Красноярске +21: коронавирус ставит новые рекорды в Сибири