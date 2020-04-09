Интим-товары и самогонные аппараты: в Новосибирске продавцов штрафуют за работу во время карантина

сегодня 11:13 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

В Новосибирске продолжаются рейды по выявлению предприятий, которые работают, несмотря на действующий режим самоизоляции; накануне полицейские обнаружили открытую сауну с посетителями, а также работающий магазин интим-товаров.

Незаконно работающую сауну в Первомайском районе Новосибирска выявили в ходе рейда полицейские. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В заведении стражи порядка застали семь посетителей, которые веселились, распивали спиртные напитки, пользовались общей парилкой и бассейном, подвергая опасности друг друга в период распространения коронавируса.

Ещё один пример нарушения – работа кафе «Мишутка» в Ленинском районе.

«Посетителям продавались шашлыки, выпечка, лимонад – все продукты питания они употребили на месте», – уточнили в пресс-службе.

Также в ходе рейда была пресечена незаконная деятельность пункта общественного питания – кафе «Уйгурская кухня» на Гусинобродском шоссе, где продали манты и чай зашедшим в кафе мужчинам.

Как уточнили в правительстве региона, выявлением нелегальной деятельности активно занимается минпромторг в ходе мониторинга торговых объектов.

Так, за последнюю неделю специалисты проверили 52 торговых центра Новосибирска, из которых в 15 работали отделы, не включённые в перечень товаров первой необходимости.

В том числе в ТЦ «Голден Филд» в Октябрьском районе работали отделы по продаже материалов для маникюра, наливной парфюмерии, ломбард и другие.

В ТЦ «Нива центр» в Дзержинском районе вели свою деятельность рыболовный магазин, магазины по продаже интим-товаров и самогонных аппаратов и прочие.

«Информация по незаконно работающим индивидуальным предпринимателям и торговым центрам передана в правоохранительные органы», – сказали в пресс-службе.

Всего со 2 по 13 апреля правоохранительными органами было составлено и направлено в суд 49 административных протоколов по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ, из них 20 в отношении физических лиц и 29 в отношении юридических лиц.

В отношении предпринимателей административные протоколы составлены и переданы в суд, нарушителям предусмотрены крупные штрафы согласно ст. 6.3 КоАП РФ. В Новосибирской области по данной статье уже наказаны 12 юридических лиц (семь оштрафовано на общую сумму 175 тысяч рублей, двое приостановили свою деятельность на 25 суток и трое – на 30 суток).

Напомним, с 13 апреля к работе смогли приступить предприятия сферы услуг – парикмахерские и салоны красоты.