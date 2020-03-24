Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Испания закрывает временные морги в ледовых аренах

сегодня 06:27

Фото с сайта pixabay.com

В Мадриде закрыт один из трёх временных моргов; оборудованный под хранение мёртвых ледовый каток, работал в качестве морга с 4 апреля.

Ситуация со смертностью в Мадриде находится в стабильной стадии, роста числа летальных исходов день ото дня не происходит. Власти решили закрыть один из временных моргов за ненадобностью. На нём хранились в общей сложности около 162 тел умерших на пике смертности в стране. Похоронные службы попросту не справлялись с потоком тел.

Между тем в Мадриде продолжают работать еще два временных морга – Ледовый дворец в столице и здание, предназначавшееся для Института судебно-медицинской экспертизы, построенное в Городе юстиции, но не использовавшееся. В общей сложности три морга приняли на сегодняшний день 1785 тел умерших, сообщает РИА Новости.

Отметим, что Испания — третья в мире по количеству летальных исходов от коронавируса после США и Италии. В стране скончались более 18 тысяч человек.

Напомним, 24 марта в стране было чуть более 2 тысяч погибших и морги тогда только начали открывать в нетипичных местах.

Автор:
Юлия Ткаченко
журналист

Теги

коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

84015
Чихать хотели: Новосибирск вышел в лидеры в стране, обогнав Москву и Красноярск по числу нарушений режима самоизоляции
81775
Как подать заявление на пособие на ребёнка до 3 лет: инструкция от ПФР
70517
Рекордное количество заболевших в Новосибирске 12 апреля: что известно о новых случаях заражения коронавирусом
49123
Кому разрешат работать в Новосибирске с 13 апреля: полный список
49004
Коронавирус в Новосибирске – у пяти человек подтвердили диагноз: сообщение оперативного штаба на 11:00 9 апреля
33164
Коронавирус в России – хроника к 12 апреля: первые тесты испытают на добровольцах и прогноз на развитие эпидемии
31289
В Красноярске +21: коронавирус ставит новые рекорды в Сибири