Испания закрывает временные морги в ледовых аренах

сегодня 06:27 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

В Мадриде закрыт один из трёх временных моргов; оборудованный под хранение мёртвых ледовый каток, работал в качестве морга с 4 апреля.

Ситуация со смертностью в Мадриде находится в стабильной стадии, роста числа летальных исходов день ото дня не происходит. Власти решили закрыть один из временных моргов за ненадобностью. На нём хранились в общей сложности около 162 тел умерших на пике смертности в стране. Похоронные службы попросту не справлялись с потоком тел.

Между тем в Мадриде продолжают работать еще два временных морга – Ледовый дворец в столице и здание, предназначавшееся для Института судебно-медицинской экспертизы, построенное в Городе юстиции, но не использовавшееся. В общей сложности три морга приняли на сегодняшний день 1785 тел умерших, сообщает РИА Новости.

Отметим, что Испания — третья в мире по количеству летальных исходов от коронавируса после США и Италии. В стране скончались более 18 тысяч человек.

Напомним, 24 марта в стране было чуть более 2 тысяч погибших и морги тогда только начали открывать в нетипичных местах.