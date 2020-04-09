Как получить 5000 на ребёнка до 3 лет в связи с коронавирусом – подробная инструкция

сегодня 14:31 Поделиться

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Подать заявление на пособие на ребёнка до 3 лет можно в электронном виде; средства на счёт обещают перечислить в течение трёх дней.

Пособие в 5000 рублей в качестве меры поддержки в период пандемии коронавируса положено семьям с детьми, рождёнными с 1 апреля 2017 по 30 июня 2020. Заявление на пособие на ребёнка до 3 лет в электронном виде можно отправить как через личный кабинет на сайте ПФР, так и через портал Госуслуг.

Заявления на выплату принимают с апреля по октябрь 2020 года.

«По закону мы должны произвести перечисление средств в течение трёх дней с даты вынесения решения. Данное постановление вступает в силу 18 апреля. Ранее 18 апреля решения выноситься не будут. Первые решения, скорее всего, пойдут после 20 апреля, соответственно, после даты вынесения решения будут произведены перечисления. Три дня от вынесения решения. Вчера мы только начали получать заявления, несмотря на то, что люди начали их подавать с 8 апреля, они в территориальные фонды Пенсионного фонда ещё не поступали», – объяснила на пресс-конференции 15 апреля замначальника Управления пенсионного фонда РФ по Бердску Татьяна Кусова.

Напомним, в апреле Сиб.фм также рассказывал, когда и сколько будут выплачивать уволенным из-за коронавируса.