Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Как получить 5000 на ребёнка до 3 лет в связи с коронавирусом – подробная инструкция

сегодня 14:31

Фото с сайта pixabay.com

Подать заявление на пособие на ребёнка до 3 лет можно в электронном виде; средства на счёт обещают перечислить в течение трёх дней.

Пособие в 5000 рублей в качестве меры поддержки в период пандемии коронавируса положено семьям с детьми, рождёнными с 1 апреля 2017 по 30 июня 2020. Заявление на пособие на ребёнка до 3 лет в электронном виде можно отправить как через личный кабинет на сайте ПФР, так и через портал Госуслуг.

Заявления на выплату принимают с апреля по октябрь 2020 года.

«По закону мы должны произвести перечисление средств в течение трёх дней с даты вынесения решения. Данное постановление вступает в силу 18 апреля. Ранее 18 апреля решения выноситься не будут. Первые решения, скорее всего, пойдут после 20 апреля, соответственно, после даты вынесения решения будут произведены перечисления. Три дня от вынесения решения. Вчера мы только начали получать заявления, несмотря на то, что люди начали их подавать с 8 апреля, они в территориальные фонды Пенсионного фонда ещё не поступали», – объяснила на пресс-конференции 15 апреля замначальника Управления пенсионного фонда РФ по Бердску Татьяна Кусова.

Напомним, в апреле Сиб.фм также рассказывал, когда и сколько будут выплачивать уволенным из-за коронавируса.

Автор:
Олеся Сметанникова

Теги

пособия

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

98869
Как подать заявление на пособие на ребёнка до 3 лет: инструкция от ПФР
84223
Чихать хотели: Новосибирск вышел в лидеры в стране, обогнав Москву и Красноярск по числу нарушений режима самоизоляции
70767
Рекордное количество заболевших в Новосибирске 12 апреля: что известно о новых случаях заражения коронавирусом
49466
Кому разрешат работать в Новосибирске с 13 апреля: полный список
49061
Коронавирус в Новосибирске – у пяти человек подтвердили диагноз: сообщение оперативного штаба на 11:00 9 апреля
33205
Коронавирус в России – хроника к 12 апреля: первые тесты испытают на добровольцах и прогноз на развитие эпидемии
31348
В Красноярске +21: коронавирус ставит новые рекорды в Сибири