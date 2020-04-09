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Каждый десятый россиянин из-за коронавируса может остаться без работы – Кудрин

сегодня 13:47

Фото с сайта pixabay.com

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин предупредил, что из-за коронавируса может произойти рост безработицы; процесс продолжится до конца года.

Уровень безработицы в России вырастет с нынешних 2,5 миллиона до 8 миллионов. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил председатель Счётной палаты России Алексей Кудрин.

По его словам, из-за распространения коронавирусной инфекции до конца года будут уволены примерно 8 миллионов человек. Это составляет 10 % от всего трудоспособного населения. Современное трудовое законодательство очень жёстко реагирует на безосновательное увольнение работников. Работодателю проще снизить размер заработной платы, чем уволить сотрудника.

Однако, как заверила заведующая кафедрой экономической теории и мировой экономики «Синергия» Маргарита Пашковская, все уволенные трудоустроятся на сером рынке труда.

Напомним, с 13 апреля упрощён порядок выдачи пособия по безработице.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

безработица
прогноз
коронавирус

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