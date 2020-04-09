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Кладбища Новосибирска закрыли до 30 апреля из-за коронавируса – заявление мэрии

сегодня 17:20

Фото с сайта pixabay.com

Власти Новосибирска запретили жителям посещать кладбища; ограничение действует до 30 апреля.

Все новосибирские кладбища до 30 апреля включительно будут закрыты для посещения. Исключение составляют траурные процессии, в которых принимают участие супруги, близкие и иные родственники, законные представители или иные лица, взявшие на себя обязанность погребения умершего. Об этом сообщили в мэрии сибирской столицы.

Кроме того, в соответствии с постановлением мэрии также ограничен въезд на территории городских кладбищ автомобилей за исключением специализированного автотранспорта, предназначенного для оказания ритуальных услуг, и транспорта коммунальных служб.

Власти объяснили, что решение принято в целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории города Новосибирска.

Временные ограничения действуют на территориях всех семи городских общественных кладбищ:

- «Заельцовском» по адресу: Мочищенское шоссе, 5;

- «Гусинобродском» по адресу: Гусинобродское шоссе, 80;

- «Клещихинском» по адресу: улица Хилокская, 11а;

- «Инском» по адресу: улица Твардовского, 1/1;

- «Южном» по адресу: улица Арбузова, 2г;

- «Чемском» по адресу: улица Молодости, 188, к. 1;

- «Северном» по адресу: улица Новоуральская, 124.

В мэрии уточнили, что контролировать соблюдение режима временных ограничений въезда транспортных средств, а также обеспечивать безопасность дорожного движения на улицах и магистралях, прилегающих к территориям общественных кладбищ, в дни религиозных праздников будет полк дорожно-патрульной службы ГИБДД УВД по городу Новосибирску.

Напомним, 14 апреля в регионе было принято решение о закрытии для посещения храмов в Новосибирской области.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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