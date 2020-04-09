Когда садить морковь в 2020 году в Сибири: сроки посева по лунному календарю и погоде
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Грядки с морковью появляются на огороде обычно одними из первых; в Сибири высевать её семена можно на майских праздниках.
Морковь – растение холодостойкое, поэтому затягивать с её посадками не стоит. Традиционно сроки посадки моркови сводятся к главному правилу – до осенних заморозков (если сеять в зиму) или после полного схода снега (весной) и на убывающую луну.
В Сибири в открытый грунт морковь можно высевать в два срока.
Первый, основной: в начале мая. Второй срок – в зиму, обычно в конце октября.
Время посадки определяют в первую очередь погодные условия и особенности почвы. Многие огородники ориентируются также и на лунный календарь.
Семена прорастают при температуре +3...+4 градуса, всходы легко выдерживают заморозки до -3...-4 °С.
Однако в более прохладную погоду семена прорастают дольше – ростки появятся только через 15-20 дней.
А вот при температуре почвы +20 градусов они взойдут через 8-10 дней.
Посев моркови в 2020 году по луне в весенние месяцы
При полной луне советуют собирать посадочный материал для будущих сезонов, а сеять строго запрещено. Полнолуние истощает корневую систему, ослабляет её.
Напомним, в апреле Сиб.фм также рассказывал, как будут отдыхать россияне на майские праздники в 2020 году.
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