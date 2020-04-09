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Когда садить морковь в 2020 году в Сибири: сроки посева по лунному календарю и погоде

сегодня 17:24

Фото с сайта pixabay.com

Грядки с морковью появляются на огороде обычно одними из первых; в Сибири высевать её семена можно на майских праздниках.

Морковь – растение холодостойкое, поэтому затягивать с её посадками не стоит. Традиционно сроки посадки моркови сводятся к главному правилу – до осенних заморозков (если сеять в зиму) или после полного схода снега (весной) и на убывающую луну.

В Сибири в открытый грунт морковь можно высевать в два срока.

Первый, основной: в начале мая. Второй срок – в зиму, обычно в конце октября.

Время посадки определяют в первую очередь погодные условия и особенности почвы. Многие огородники ориентируются также и на лунный календарь.

Семена прорастают при температуре +3...+4 градуса, всходы легко выдерживают заморозки до -3...-4 °С.

Однако в более прохладную погоду семена прорастают дольше – ростки появятся только через 15-20 дней.

А вот при температуре почвы +20 градусов они взойдут через 8-10 дней.

Посев моркови в 2020 году по луне в весенние месяцы

  • Благоприятные дни в мае: 1-4, 20-25, 27-31.
  • Нейтральные: 5, 12, 19, 26.
  • Посев запрещён: 6-11, 13-18.
  • Посев моркови в 2020 году по луне осенью.
  • Благоприятные дни в октябре: 15-20, 22-27.
  • Нейтральные 5, 14, 21, 28.
  • Посев запрещён 1-3, 5-11, 27-30.

При полной луне советуют собирать посадочный материал для будущих сезонов, а сеять строго запрещено. Полнолуние истощает корневую систему, ослабляет её.

Напомним, в апреле Сиб.фм также рассказывал, как будут отдыхать россияне на майские праздники в 2020 году.

Автор:
Олеся Сметанникова

Теги

дача
огород
морковь

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