Когда в Омске наступит пик эпидемии коронавируса

сегодня 11:32 Поделиться

Фото с сайта medvestnik.ru

От поведения жителей Омской области зависит, когда наступит пик эпидемии коронавируса в регионе; по предварительной оценке специалистов, это произойдёт в конце апреля.

Министр здравоохранения Омской области Ирина Молдатова в интервью местному телеканалу рассказала, когда в регионе произойдёт пик эпидемии коронавирусной инфекции.

По её словам, это должно произойти до конца апреля. При этом в правительстве Омской области рассматривают два варианта развития событий: позитивный и негативный. Какой сценарий в результате окажется реальным – зависит от жителей региона.

«Первый сценарий – если все услышат, все помогут и изолируются. И тогда у нас будет небольшой всплеск в конце апреля. Очень просим помогать нам, оставаться дома», – попросила министр.

По второму, негативному, варианту, развитие усугубится тем, что омичи будут выходить на улицу и не станут соблюдать режим самоизоляции. Критический эффект наступит в конце апреля, а пик будет пройден только в мае. При этом руководитель минздрава отметила, что в регионе рассматривается критический сценарий.

«Ничего страшного не произойдёт, если мы не сходим в салон, не сдадим одежду в химчистку, но будем вместе с родными, посмотрим дома все вместе фильм. Эта инфекция опасна. Сегодня недомогание, завтра поднимается температура, послезавтра больной в реанимации», – предупредила Ирина Солдатова.

Она также рассказала, что в Омске будут перепрофилированы до девяти городских больниц, если это потребуется. В два лечебных учреждения купят компьютерные томографы, а остальные оборудуют высокочувствительными рентгенаппаратами.

Напомним, 15 апреля в Новосибирске количество заразившихся коронавирусом выросло до 53.