Количество заболевших коронавирусом в Новосибирске к 16 апреля

сегодня 00:25 Поделиться

Фото предоставлено оперативным штабом Новосибирской области

По данным оперативного штаба Новосибирской области поп противодействию распространению коронавирусной инфекции на 15 апреля количество зарегистрированных случаев увеличилось до 53; один человек находится в тяжёлом состоянии.

Оперативный штаб Новосибирской области отчитался о числе заболевших. К 16 апреля коронавирусная инфекция подтверждена у 53 человек. За последние сутки их число вросло на 7 человек. Первый заболевший выявлен в городе Бердске. Двух человек выписали из стационара. Всего вылеченными считаются 14 человек.

Под наблюдением медиков находится 1657 жителей региона. Ещё 9588 человек сняты с наблюдения. Во вторник, 14 апреля от коронавирусной инфекции скончался 68-летний мужчина, у которого были сопутствующие заболевания – сахарный диабет, ожирение, ишемическая болезнь сердца.

Полным ходом идёт оснащение оборудованием инфекционного госпиталя в Новосибирске. Он будет расположен на базе городской клинической больницы № 11. Здесь будет выполняться распределительная функция.

После оперативно проведённого тестирования, при подтверждении коронавирусной инфекции пациентов переместят в отделения на этажи, где будет производиться лечение. Если тесты будут отрицательными, то больных будут долечивать здесь или переместят в другие стационары для получения специализированной помощи.

Напомним, 15 апреля число заболевших коронавирусной инфекцией в России превысило 24 тысячи человек.