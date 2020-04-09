Количество заболевших коронавирусом в Новосибирске выросло до 53: что известно о новых заразившихся

сегодня 11:11 Поделиться

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Семь новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировано в Новосибирске за минувшие сутки; врачи рассказали о состоянии пациентов.

По данным регионального оперативного штаба, на утро среды, 15 апреля, в Новосибирской области подтвердилось семь новых случаев заражения коронавирусом.

Среди пациентов инфекционной больницы – жительница Бердска.

Известно, что два новых случая – завозные: люди вернулись из Москвы и Сочи.

Пять случаев – близкий круг контактов ранее выявленных пациентов.

Всего в регионе зафиксировано 53 случая заражения COVID-19, из них 12 человек выздоровели, один скончался.

Также сообщается, что в инфекционной больнице № 1 Новосибирска по состоянию на утро 15 апреля госпитализировано 114 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, включая пациентов с подтверждённым диагнозом.