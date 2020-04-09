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Коронавирус подозревают у 61 пациента в Новосибирске – оперштаб

сегодня 11:19

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

У 53 человек в Новосибирске подтвердилось наличие коронавируса; ещё 61 пациент ждёт результатов анализов.

Семь новых случаев заражения коронавирусом выявлено в столице Сибири на утро 15 апреля. Всего диагноз COVID-19 поставлен 53 жителям, 12 из которых вылечились, один скончался. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

В то же время результатов тестов на коронавирус ждёт 61 пациент.

Кроме того, в детской больнице № 3 находятся 19 детей с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у них нет.

Напомним, 14 апреля в регионе зафиксирована первая смерть от коронавируса.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

Новосибирк
коронавирус

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