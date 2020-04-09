Коронавирус подозревают у 61 пациента в Новосибирске – оперштаб
Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области
У 53 человек в Новосибирске подтвердилось наличие коронавируса; ещё 61 пациент ждёт результатов анализов.
Семь новых случаев заражения коронавирусом выявлено в столице Сибири на утро 15 апреля. Всего диагноз COVID-19 поставлен 53 жителям, 12 из которых вылечились, один скончался. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
В то же время результатов тестов на коронавирус ждёт 61 пациент.
Кроме того, в детской больнице № 3 находятся 19 детей с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у них нет.
Напомним, 14 апреля в регионе зафиксирована первая смерть от коронавируса.
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