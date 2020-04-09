Коронавирус: последние новости в мире к 15 апреля - почти 2 миллиона заразившихся и возвращение к жизни Европы

сегодня 03:30 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Губернатор Нью-Йорка в открытом противостоянии Трампу, 26 тысяч заразившихся медиков в Испании, продление режима ЧП в Грузии; США хотят найти виноватого в пандемии коронавируса.

Количество заболевших в мире стремительно приближается к новому рекорду: на полночь 14 апреля эти данные превышали 1,95 миллиона человек. Более 122 тысяч погибли, а 462 тысячи смогли успешно побороть болезнь. Самой крупной мировой вспышкой COVID-19 ВОЗ назвала ситуацию в США, где самое большое число и заразившихся, и умерших 590 тысяч и 24 тысячи соответственно.

Трамп губернатору не указ

Президент США Дональд Трамп поручил минфину рассмотреть возможность отмены с 1 мая всех санитарных ограничений на территории страны. Трамп отметил, что будет подготовлено поручение для всех губернаторов. Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что не подчинится прямому распоряжению президента об отмене санитарных ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, если это поставит под угрозу здоровье жителей этого американского штата. Именно в Нью-Йорке на данный момент самая тяжёлая ситуация с распространением коронавируса и со смертностью. Погибших вынуждены хоронить без церемоний прощания в братских могилах.

ЧП ещё на 20 дней

Правительство Грузии продлевает чрезвычайное положение, введенное в стране из-за коронавируса, до 10 мая, заявил во вторник премьер-министр Георгий Гахария. Ранее режим ЧП действовал в стране до 21 апреля. Глава правительства уверен, что это необходимые шаги, которые нужно в срочном порядке принять, чтобы не перейти на новый этап распространения вируса. К 15 апреля в стране 296 заболевших и 3 летальных исхода.

Жертвы по профессии

Минздрав Испании сообщил, что с начала эпидемии коронавируса в стране заразились 26 672 медработника. Многие из них уже выздоровели и вернулись на работу. При этом число смертельных случаев среди медиков гораздо ниже, чем среднестатистическое по всей стране: тут специалисты связывают статистику с возрастом медперсонала. Всего в Испании с начала эпидемии скончались 28 медиков — от высшего до низшего уровня квалификации.

Возвращение из карантина

Европейские страны, прошедшие пик болезни, постепенно начинают возвращаться к обычной жизни. Например, правительство Исландии 4 мая планирует отменить или смягчить значительную часть карантинных мер. Будут открыты детские сады, школы и университеты. Массажные салоны и зубоврачебные пункты смогут работать при условии, что обеспечат двухметровую дистанцию между посетителями. Бары, бассейны и спортзалы останутся закрытыми. Число участников мероприятий, свыше которого запрещено собираться, будет увеличено с 20 до 50. Ранее в Италии начали работать книжные, детские и парфюмерные магазины.

Морги больше не нужны

В Мадриде закрыт один из трёх временных моргов, который работал с 4 апреля на базе ледового катка в пригороде. На нём хранились в общей сложности около 162 тел умерших на пике смертности в стране. Похоронные службы попросту не справлялись с потоком тел. Между тем в Мадриде продолжают работать еще два временных морга – Ледовый дворец в столице и здание, предназначавшееся для Института судебно-медицинской экспертизы, построенное в Городе юстиции, но не использовавшееся. В общей сложности три морга приняли на сегодняшний день 1785 тел умерших. Отметим, что Испания — третья в мире по количеству летальных исходов от коронавируса после США и Италии.

Поиск виновного

Ситуация в США, видимо, стабилизируется, раз страна начинает искать виноватого в пандемии. Комитет по внутренней безопасности и правительственным вопросам сената США намерен изучить обстоятельства появления коронавируса, в частности роль Китая и Всемирной организации здравоохранения в распространении инфекции. Эксперты собираются ответить на такие вопросы, как передача первому заболевшему — от животного или утечка из лаборатории; знала ли об опасности ВОЗ; почему Китай так поздно предоставил данные о COVID-19 мировой общественности. Кроме того, сенаторы намерены выяснить, почему Соединенные Штаты были недостаточно подготовлены к возможной опасности, почему необходимые медицинская техника и препараты изготавливаются за рубежом и наблюдается их нехватка в стране.