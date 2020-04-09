Коронавирус удвоил количество заболевших в Забайкалье

сегодня 09:26 Поделиться

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В Забайкалье вдвое выросло число заражённых коронавирусом; за сутки прибавилось 14 человек.

В Забайкальском крае за сутки вдвое увеличилось число заражённых коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

«В Забайкалье зарегистрировано 28 лабораторно подтверждённых случаев, в одном случае мужчина выписан в феврале. Забайкальцев под подозрением нет, в одном случае подозрение не подтвердилось», – говорится в сообщении оперштаба.

В медицинских учреждениях края сейчас находятся 25 взрослых и двое детей. Состояние семерых пациентов врачи оценивают, как «средней тяжести», у четверых из них диагностирована лёгочная пневмония. Заболевания зарегистрированы в Чите, Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском районах.

Ровно половина заболевших прибыли из-за рубежа и других регионов России, вторая половина – те, кто контактировал с ними.

Напомним, в Новосибирске 14 апреля умер пациент с коронавирусом.