Коронавирус в Новосибирске – семь новых случаев за последние сутки: сообщение оперативного штаба на 9:00 15 апреля

сегодня 11:08 Поделиться

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Семь новых случаев подтвердились в Новосибирске за минувшие сутки; всего диагноз COVID-19 в регионе поставлен 53 пациентам.

Как сообщает региональный оперативный штаб, по данным на утро 15 апреля, в Новосибирской области за сутки выявлено семь человек, инфицированных коронавирусом, в том числе жительница Бердска.

Два новых случая – завозные: люди вернулись из Москвы и Сочи. Пять случаев – близкий круг контактов ранее выявленных пациентов.

Всего в регионе зафиксировано 53 случая заражения COVID-19, из них 12 человек выздоровели, один скончался.

В детской больнице № 3 находятся 19 детей с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.

В инфекционную больницу № 1 Новосибирска, по состоянию на утро 15 апреля, госпитализировано 114 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, включая пациентов с подтверждённым диагнозом.

Напомним, 14 апреля в Новосибирской области зафиксирована первая смерть от коронавируса.