Коронавирус в Новосибирске: ситуация к 15 апреля

сегодня 00:31 Поделиться

Фото Минздрава РФ/оперативного штаба/новосибирской митрополии

В Новосибирске не выявили новых заражённых коронавирусом, однако зафиксировали первую смерть от него; коротко о самых важных новостях о COVID-19 в регионе — в материале Сиб.фм.

Первая смерть от коронавируса зарегистрирована в Новосибирске

Об этом вечером 14 апреля сообщил региональный оперативный штаб. По данным медиков, 68-летний пациент заразился 1 апреля, но не обратился за помощью. Через неделю ему стало хуже, мужчину госпитализировали в инфекционную больницу, где подключили к аппарату ИВЛ. Спустя 6 дней пациент скончался. Он страдал от ожирения, сахарного диабета и ишемической болезни сердца.

В Новосибирске за прошедшие сутки не выявили новых заражённых коронавирусом

Всего на 15 апреля в регионе 46 случаев заболевания и один летальный исход. Выздоровели за всё время 12 человек. С подозрением на вирус в инфекционной больнице №1 находятся 102 человека.

Новосибирцам запретили идти в церковь на Пасху

Об этом сообщила новосибирская митрополия. Это связано с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Священнослужители будут вести прямую трансляцию из храмов. Также в РПЦ сегодня рассказали, как освятить пасхальный кулич в домашних условиях.

В Новосибирске начали производить экспресс тесты для выявления коронавируса

Их разработала ГК «Медико-биологический союз» – одного из резидентов Технопарка новосибирского Академгородка. Сообщается, что система сможет определять наличие вируса у человек за 40 минут.