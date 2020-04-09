Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Коронавирус в Новосибирске: ситуация к 15 апреля

сегодня 00:31

Фото Минздрава РФ/оперативного штаба/новосибирской митрополии

В Новосибирске не выявили новых заражённых коронавирусом, однако зафиксировали первую смерть от него; коротко о самых важных новостях о COVID-19 в регионе — в материале Сиб.фм.

Первая смерть от коронавируса зарегистрирована в Новосибирске

Об этом вечером 14 апреля сообщил региональный оперативный штаб. По данным медиков, 68-летний пациент заразился 1 апреля, но не обратился за помощью. Через неделю ему стало хуже, мужчину госпитализировали в инфекционную больницу, где подключили к аппарату ИВЛ. Спустя 6 дней пациент скончался. Он страдал от ожирения, сахарного диабета и ишемической болезни сердца.

В Новосибирске за прошедшие сутки не выявили новых заражённых коронавирусом

Всего на 15 апреля в регионе 46 случаев заболевания и один летальный исход. Выздоровели за всё время 12 человек. С подозрением на вирус в инфекционной больнице №1 находятся 102 человека.

Новосибирцам запретили идти в церковь на Пасху

Об этом сообщила новосибирская митрополия. Это связано с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Священнослужители будут вести прямую трансляцию из храмов. Также в РПЦ сегодня рассказали, как освятить пасхальный кулич в домашних условиях.

В Новосибирске начали производить экспресс тесты для выявления коронавируса

Их разработала ГК «Медико-биологический союз» – одного из резидентов Технопарка новосибирского Академгородка. Сообщается, что система сможет определять наличие вируса у человек за 40 минут.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

новосибирск
коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

83958
Чихать хотели: Новосибирск вышел в лидеры в стране, обогнав Москву и Красноярск по числу нарушений режима самоизоляции
71127
Как подать заявление на пособие на ребёнка до 3 лет: инструкция от ПФР
70300
Рекордное количество заболевших в Новосибирске 12 апреля: что известно о новых случаях заражения коронавирусом
49030
Кому разрешат работать в Новосибирске с 13 апреля: полный список
48981
Коронавирус в Новосибирске – у пяти человек подтвердили диагноз: сообщение оперативного штаба на 11:00 9 апреля
33135
Коронавирус в России – хроника к 12 апреля: первые тесты испытают на добровольцах и прогноз на развитие эпидемии
31257
В Красноярске +21: коронавирус ставит новые рекорды в Сибири