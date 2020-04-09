Коронавирус в Новосибирске: ситуация на 12:00 15 апреля – хроника событий, последние новости

сегодня 12:01 Поделиться

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области, из группы «Новосибирская митрополия» в социальной сети «ВКонтакте»

После суточного затишья и нулевого прироста по количеству заболевших Новосибирская область снова попала в зону коронавирусной турбулентности; вечером 14 апреля умер первый пациент с диагнозом COVID-19, а утром 15-го в полку инфицированных прибыло – плюс семь человек.

Плюс семь

Семь новых случаев заражения коронавирусом подтвердились в Новосибирске к утру 15 апреля.

Два новых заразившихся – это люди, вернувшиеся из Москвы и Сочи. Пять случаев – близкий круг контактов ранее выявленных пациентов.

Всего в области зафиксировано 53 случая заражения COVID-19, из них 12 человек выздоровели, один скончался.

При этом ещё больше 60 новосибирцев находятся в зоне риска – у них пока только подозревают наличие вируса.

Один из пациентов – дальнобойщик из Москвы – находится в реанимации на аппарате ИВЛ.

Первая жертва

Вечером 14 апреля в Новосибирске умер первый пациент с подтверждённым коронавирусом – 68-летний мужчина.

В региональном оперативном штабе рассказали, что у умершего были сопутствующие заболевания: сахарный диабет, ожирение, ишемическая болезнь сердца. Кроме того, выяснилось, что сибиряк почти неделю лечился дома.

«Мужчина заболел 1 апреля, в течение недели пытался лечиться самостоятельно. Однако легче ему не становилось, и 7 апреля его в крайне тяжёлом состоянии госпитализировали в больницу», – сообщили в оперативном штабе Новосибирской области.

Пациенту поставили диагноз «двусторонняя пневмония», мужчину поместили в реанимационное отделение. На следующее утро ему стало хуже. Врачи приняли решение перевести пациента на искусственную вентиляцию лёгких.

Параллельно мужчине сделали тест на коронавирусную инфекцию, который показал положительный результат.

Пациентка заразила фельдшера

14 апреля новосибирский минздрав озвучил результаты служебной проверки по факту заражения коронавирусом фельдшера скорой помощи.

23 марта фельдшер работал в составе специализированной инфекционной бригады, выезжал на вызовы к пациентам с ОРВИ.

«Он был обеспечен средствами индивидуальной защиты для контакта с пациентами этой категории – имелись одноразовый халат, шапочка, маска, очки, перчатки», – говорится в сообщении оперативного штаба.

Специалисты подчёркивают, что на момент вызова у пациентки не было диагноза «коронавирусная инфекция».

Кроме того, в тот период минздрав России ещё не давал рекомендаций рассматривать каждый случай ОРВИ как подозрительный на COVID-19.

«На вызовы с подозрением на коронавирус и для транспортировки пациентов с лабораторно подтверждённым диагнозом бригады скорой медицинской помощи дополнительно обеспечивались респираторами и костюмами инфекциониста», – говорится в сообщении по результатам проверки.

После изменения рекомендаций Минздрава РФ меры безопасности медиков, выезжающих на все вызовы ОРВИ, усилены.

Из Таиланда – на самоизоляцию

Почти 200 жителей Новосибирска вернулись 14 апреля из Таиланда. В аэропорту их встречали врачи, сотрудники Роспотребнадзора и ОМОН. Из Толмачёво их отправили на самоизоляцию. Жителей города и области везли домой на восьми автобусах в сопровождении кортежа полиции.

Одни не верят, другие протестуют

Несмотря на то, что к утру 14 апреля в регионе не было зафиксировано ни одного нового случая заражения коронавирусом, поводов для негодования в соцсетях у новосибирцев было достаточно.

Сначала сибиряки возмутились «нулевому приросту» заболевших и не поверили в реальность озвученных показателей, а потом «прошлись» откровенной критикой по решению властей закрыть все храмы и церкви в области на период эпидемии. Больше всего верующих коробит тот факт, что посещать парикмахерские и салоны красоты – можно, а церкви – нельзя.

Штрафы для непослушных

Тем временем в Новосибирской области продолжают штрафовать нарушителей карантинного режима. Накануне полицейские нагрянули в сауну, где отдыхала компания молодых людей, а также заметили, что магазин интим-товаров и самогонных аппаратов не закрылись, как положено. Всех нарушителей накажут рублём.

Напомним, 14 апреля губернатор Новосибирской области Андрей Травников не исключил, что режим самоизоляции может быть продлён и после 30 апреля.