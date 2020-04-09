Коронавирус в России: последние новости о распространении заболевания к 16 апреля - больше 3 тысяч заболевших за сутки и 30 миллиардов для регионов

вчера 22:30 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Число заболевших коронавирусом в России превысило 24 тысячи человек; жители Республики Алтай умоляют закрыть границы региона, а Мурманская область закупает браслеты для слежки за больными с COVID-19 лёгкой степени.

Как и прогнозировали специалисты, коронавирус в России только продолжает набирать обороты. К 16 апреля общее число подтверждённых диагнозов — 24 490. Из них 3388 — за последние сутки, что опять же является рекордным показателем. Число летальных случаев увеличилось до 198 — плюс 28 за неделю. Впервые коронавирус выявлен ещё в двух регионах России — на Чукотке и в Ненецком автономном округе. Незаражённым в стране остался один регион.

Почти как ковчег

Республика Алтай осталась единственным регионом в России без коронавируса. Об этом стало известно днём 15 апреля, после сообщения социальные сети взорвались от призывов жителей России закрыть Республику Алтай и сохранить территорию без случаев заражения коронавирусом. Люди умоляют услышать их и закрыть границы региона. Ранее жители республики даже подписывали петицию об этом. Пока базы отдыха до 1 июня не бронируют места для туристов, однако частники по-прежнему сдают квадратные метры всем желающим.

Миллиарды на борьбу

Остальным регионам приходится уже не просто столкнуться, но и всерьёз бороться с коронавирусом. Для обеспечения необходимого уровня медицинской помощи и перепрофилирования коечного фонда 84 региона страны получат от правительства России 30 миллиардов рублей. В некоторых стационарах потребуется установить мобильные кислородные станции, которые используются в том числе для проведения реанимационных мероприятий. Также стационары будут оснащены аппаратами ИВЛ.

Давка с пропуском

В Москве и области с сегодняшнего дня начала действовать пропускная система для автомобилистов и граждан, которые вынуждены выйти из самоизоляции. На въездах в столицу России отмечались многокилометровые пробки, а в московской подземке образовалась давка. Полицейские не справляются с наплывом пассажиров, у каждого из которых необходимо проверить документы. Фото и видео из очередей, в которых явно не соблюдается социальная дистанция, 15 апреля заполнили соцсети. Власти Москвы быстро отреагировали на происходящее. В частности, мэр столицы Сергей Собянин назвал утренние очереди в метро «критичными» и пообещал продумать варианты, как сделать проверку пропусков автоматизированной.

Слежка за каждым

Власти Мурманской области приняли решение о выделении из резервного фонда почти 1,5 миллиона рублей на закупку трекер-браслетов, которые будут использовать для отслеживания перемещений пациентов с COVID-19. Это касается тех заболевших, кто переносит вирус бессимптомно или в лёгкой форме и может лечиться на дому. В регионе уверены, что браслеты помогут пациентам быть более ответственными к здоровью окружающих и заставят владельцев не покидать своё жилище. А это, в свою очередь, положительно скажется на динамике распространения вируса.

Крупнейшая вспышка

Тем временем, Мурманская область стала героем дня еще раз, когда был подтверждён диагноз у 206 работников площадки центра строительства крупнотоннажных сооружений ООО "Новатэк-Мурманск" в селе Белокаменка. Ещё 200 сотрудников отправлены в обсерваторы на карантин. Всего на стройке трудятся около 9 тысяч человек. Своей больницы в Белокаменке нет, там оперативно развёрнут госпиталь. ВСе пациенты получат необходимую помощь и тестирование. Власти полагают, что число заболевших будет расти день ото дня. На сегодня это самая крупная вспышка коронавируса в одном отдельно взятом месте.

Петергоф грустит

Один из самых знаменитых в мире музеев-заповедников России — Петергоф — не запустит фонтаны 25 апреля из-за коронавируса. Сейчас доступ на его территорию закрыт. Про майский праздник фонтанов тоже пока нет ясности. В музее не называют ни дату, ни вообще вероятность отмены мероприятия. Самым грандиозным сооружением фонтанного ансамбля в Петергофе, охватывающего Верхний и Нижний парки, является Большой каскад, который строился одновременно с Нагорным дворцом в 1715-1724 годах. На сегодняшний день декоративное убранство каскада включает 225 скульптур.