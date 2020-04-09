Коронавирусом в России заразились больше 24 тысяч человек: список регионов, где 15 апреля выявили заболевших
Фото с сайта pixabay.com
Число заражённых коронавирусом в России превысило 24 тысячи человек; за прошедшие сутки заболели 3388 человек.
По сообщению федерального оперативного штаба, вновь заболевшие выявлены в 65 регионах страны:
🔸Москва — 1774;
🔸Московская область — 272;
🔸Мурманская область — 137;
🔸Санкт-Петербург - 130;
🔸Ленинградская область — 108;
🔸Республика Коми — 97;
🔸Республика Ингушетия — 56;
🔸Смоленская область — 51;
🔸Нижегородская область — 47;
🔸Владимирская область — 45;
🔸Тульская область — 45;
🔸Тверская область — 42;
🔸Чеченская Республика — 41;
🔸Курская область — 31;
🔸Республика Марий Эл — 27;
🔸Пермский край — 27;
🔸Ивановская область — 25;
🔸Калужская область — 25;
🔸Краснодарский край — 24;
🔸Хабаровский край — 23;
🔸Брянская область — 22;
🔸Ставропольский край — 20;
🔸Республика Башкортостан — 20;
🔸Ульяновская область — 18;
🔸Тюменская область — 18;
🔸Астраханская область — 17;
🔸Новосибирская область — 17;
🔸Пензенская область — 16;
🔸Ханты-Мансийский АО — 15;
🔸Чувашская Республика — 13;
🔸Кировская область — 13;
🔸Ярославская область — 12;
🔸Свердловская область — 12;
🔸Липецкая область — 11;
🔸Красноярский край — 11;
🔸Костромская область — 9;
🔸Удмуртская Республика — 8;
🔸Воронежская область — 7;
🔸Карачаево-Черкесская Республика — 7;
🔸Саратовская область — 7;
🔸Ямало-Ненецкий АО — 7;
🔸Республика Саха (Якутия) — 7;
🔸Псковская область — 6;
🔸Ростовская область — 6;
🔸Курганская область — 6;
🔸Республика Бурятия — 6;
🔸Республика Хакасия — 6;
🔸Калининградская область — 5;
🔸Республика Дагестан — 5;
🔸Белгородская область — 4;
🔸Республика Карелия — 4;
🔸Приморский край — 4;
🔸Республика Калмыкия — 3;
🔸Челябинская область — 3;
🔸Алтайский край — 3;
🔸Вологодская область — 2;
🔸Омская область — 2;
🔸Республика Крым — 2;
🔸Ненецкий автономный округ — 1;
🔸Волгоградская область — 1;
🔸Оренбургская область — 1;
🔸Кемеровская область — 1;
🔸Сахалинская область — 1;
🔸Чукотский АО — 1;
🔸г. Севастополь — 1.
Напомним, по данным на утро 15 апреля, в России от коронавируса за сутки умерли 28 человек.
Ваш комментарий
Новости партнеров
Сейчас читают