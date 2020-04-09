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Коронавирусом в России заразились больше 24 тысяч человек: список регионов, где 15 апреля выявили заболевших

сегодня 14:42

Фото с сайта pixabay.com

Число заражённых коронавирусом в России превысило 24 тысячи человек; за прошедшие сутки заболели 3388 человек.

По сообщению федерального оперативного штаба, вновь заболевшие выявлены в 65 регионах страны:

🔸Москва — 1774;

🔸Московская область — 272;

🔸Мурманская область — 137;

🔸Санкт-Петербург - 130;

🔸Ленинградская область — 108;

🔸Республика Коми — 97;

🔸Республика Ингушетия — 56;

🔸Смоленская область — 51;

🔸Нижегородская область — 47;

🔸Владимирская область — 45;

🔸Тульская область — 45;

🔸Тверская область — 42;

🔸Чеченская Республика — 41;

🔸Курская область — 31;

🔸Республика Марий Эл — 27;

🔸Пермский край — 27;

🔸Ивановская область — 25;

🔸Калужская область — 25;

🔸Краснодарский край — 24;

🔸Хабаровский край — 23;

🔸Брянская область — 22;

🔸Ставропольский край — 20;

🔸Республика Башкортостан — 20;

🔸Ульяновская область — 18;

🔸Тюменская область — 18;

🔸Астраханская область — 17;

🔸Новосибирская область — 17;

🔸Пензенская область — 16;

🔸Ханты-Мансийский АО — 15;

🔸Чувашская Республика — 13;

🔸Кировская область — 13;

🔸Ярославская область — 12;

🔸Свердловская область — 12;

🔸Липецкая область — 11;

🔸Красноярский край — 11;

🔸Костромская область — 9;

🔸Удмуртская Республика — 8;

🔸Воронежская область — 7;

🔸Карачаево-Черкесская Республика — 7;

🔸Саратовская область — 7;

🔸Ямало-Ненецкий АО — 7;

🔸Республика Саха (Якутия) — 7;

🔸Псковская область — 6;

🔸Ростовская область — 6;

🔸Курганская область — 6;

🔸Республика Бурятия — 6;

🔸Республика Хакасия — 6;

🔸Калининградская область — 5;

🔸Республика Дагестан — 5;

🔸Белгородская область — 4;

🔸Республика Карелия — 4;

🔸Приморский край — 4;

🔸Республика Калмыкия — 3;

🔸Челябинская область — 3;

🔸Алтайский край — 3;

🔸Вологодская область — 2;

🔸Омская область — 2;

🔸Республика Крым — 2;

🔸Ненецкий автономный округ — 1;

🔸Волгоградская область — 1;

🔸Оренбургская область — 1;

🔸Кемеровская область — 1;

🔸Сахалинская область — 1;

🔸Чукотский АО — 1;

🔸г. Севастополь — 1.

Напомним, по данным на утро 15 апреля, в России от коронавируса за сутки умерли 28 человек.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

коронавирус

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