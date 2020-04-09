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Коронавирусом заразился врач от умершего пациента

сегодня 08:47

Фото pixabay.com

В Таиланде зарегистрирован первый случай передачи коронавируса от мёртвого человека; умер судмедэксперт.

Учёные считают, что судмедэксперт в Таиланде заразился коронавирусом от умершего пациента. Об этом сообщает Daily Mail.

Всё случилось ещё в марте, когда в стране было минимальное количество случаев коронавируса. Именно поэтому исследователи пришли к выводу, что врач заразился от мёртвого человека.

Ученые предупреждают, что судмедэксперты в моргах подвергаются опасности, как и медицинские работники, поэтому им следует соблюдать осторожность, использовать средства индивидуальной защиты и проводить дезинфекцию помещения.

«В настоящее время точное количество трупов с COVID-19 неизвестно, так как их не проверяют на вирус на регулярной основе», — сказали два тайских ученых.

Напомним, в Новосибирске 14 апреля зарегистрирована смерть пациента от коронавируса.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

погиб человек
коронавирус

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