Кто может прийти на кладбище после 15 апреля: разъяснения мэрии Новосибирска
Фото с сайта pixabay.com
Власти Новосибирска закрыли для посещения все кладбища сибирской столицы до 30 апреля; рассказываем, на кого не распространяются действующие ограничения.
Городские погосты с 15 апреля закрыты для посещения в Новосибирске из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Однако в некоторых случаях власти будут делать исключения и пускать людей на кладбища.
Как рассказали Сиб.фм в мэрии, исключение составляют траурные процессии, в которых принимают участие супруги, близкие и иные родственники, законные представители или иные лица, взявшие на себя обязанность погребения умершего. Об этом сообщили в мэрии сибирской столицы.
Также в соответствии с постановлением мэрии ограничен въезд на территории городских кладбищ автомобилей за исключением специализированного автотранспорта, предназначенного для оказания ритуальных услуг, и транспорта коммунальных служб.
Как ранее сообщал Сиб.фм, временные ограничения действуют на территориях всех семи городских общественных кладбищ:
- «Заельцовском» по адресу: Мочищенское шоссе, 5;
- «Гусинобродском» по адресу: Гусинобродское шоссе, 80;
- «Клещихинском» по адресу: улица Хилокская, 11а;
- «Инском» по адресу: улица Твардовского, 1/1;
- «Южном» по адресу: улица Арбузова, 2г;
- «Чемском» по адресу: улица Молодости, 188, к. 1;
- «Северном» по адресу: улица Новоуральская, 124.
Напомним, 15 апреля городские власти рассказали, кто будет контролировать действие запрета на посещение кладбищ в Новосибирске.
Ваш комментарий
Новости партнеров
Сейчас читают