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Кто может прийти на кладбище после 15 апреля: разъяснения мэрии Новосибирска

сегодня 18:19

Фото с сайта pixabay.com

Власти Новосибирска закрыли для посещения все кладбища сибирской столицы до 30 апреля; рассказываем, на кого не распространяются действующие ограничения.

Городские погосты с 15 апреля закрыты для посещения в Новосибирске из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Однако в некоторых случаях власти будут делать исключения и пускать людей на кладбища.

Как рассказали Сиб.фм в мэрии, исключение составляют траурные процессии, в которых принимают участие супруги, близкие и иные родственники, законные представители или иные лица, взявшие на себя обязанность погребения умершего. Об этом сообщили в мэрии сибирской столицы.

Также в соответствии с постановлением мэрии ограничен въезд на территории городских кладбищ автомобилей за исключением специализированного автотранспорта, предназначенного для оказания ритуальных услуг, и транспорта коммунальных служб.

Как ранее сообщал Сиб.фм, временные ограничения действуют на территориях всех семи городских общественных кладбищ:

- «Заельцовском» по адресу: Мочищенское шоссе, 5;

- «Гусинобродском» по адресу: Гусинобродское шоссе, 80;

- «Клещихинском» по адресу: улица Хилокская, 11а;

- «Инском» по адресу: улица Твардовского, 1/1;

- «Южном» по адресу: улица Арбузова, 2г;

- «Чемском» по адресу: улица Молодости, 188, к. 1;

- «Северном» по адресу: улица Новоуральская, 124.

Напомним, 15 апреля городские власти рассказали, кто будет контролировать действие запрета на посещение кладбищ в Новосибирске.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

коронавирус
Новосибирск

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