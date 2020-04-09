Кто получит деньги и льготные кредиты в связи с коронавирусом: список отраслей

сегодня 21:13 Поделиться

Фото с официального сайта президента России

Во время видеосовещания с членами правительства России Владимир Путин поручил расширить перечень компаний, пострадавших из-за пандемии коронавируса; в список войдут малые и средние предприятия непродовольственной розницы.

Президент России Владимир Путин поручил расширить список получателей государственной поддержки от пандемии коронавируса. В перечень пострадавших уже включены такие отрасли как: общественное питание, туризм, гостиничное дело.

«Следует добавить малые и средние компании, которые ведут торговлю непродовольственными товарами. У них также хватает сейчас проблем», — сказал глава государства.

Кроме того, предприятия малого и среднего бизнеса, пострадавшие о коронавируса получат деньги на выплату заработной платы. При этом обращения за помощью должны быть простыми и удобными. Также необходимо продумать механизм дистанционной подачи заявок.

«Прошу правительство предусмотреть, чтобы направить такую заявку можно было бы в течение месяца, начиная с 1 мая», — уточнил Владимир Путин.

По его словам, это будет дополнительными мерами поддержки к уже принятым. Это – прямая безвозмездная финансовая помощь со стороны государства.

«Эти средства предприятия смогут направить на решение текущих самых неотложных задач – в том числе на выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае», — сказал президент.

При этом объём поддержки для конкретной компании будет рассчитываться с учётом общей численности её работников по состоянию на 1 апреля текущего года, исходя из суммы в 12 тысяч 130 рублей на одного сотрудника в месяц.

Ещё одна мера поддержки, предложенная президентом – создание нового кредитного продукта для системообразующих предприятий. Процентная ставка будет субсидироваться государством, в размере ключевой ставки. То есть она будет на 6 % меньше.

«Речь идёт о льготных кредитах на пополнение оборотных средств, а это те средства, которые необходимы предприятиям для закупки сырья и комплектующих, для выплаты авансов поставщикам», — сказал глава государства.

По его мнению, это даст возможность сохранить ритмичную работу не только самим системообразующим предприятиям, но и их партнёрам. Таким образом, будет поддержана занятость и выплата зарплат по всей кооперационной цепочке.