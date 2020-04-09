Лекарство, блокирующее коронавирус, нашли учёные
Фото с сайта pixabay.com
В Канаде подтвердили эффективность блокирующего коронавирус лекарства; сейчас оно проходит испытания.
Учёные в Канаде доказали эффективность препарата «Ремдесивир» в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает издание Journal of Biological Chemistry.
Как говорится в публикации, лекарственный препарат прошёл тестирование при лечении ближневосточного респираторного синдрома (MERS) и атипичной пневмонии SARS-COV, схожих по структуре РНК с коронавирусом.
Сейчас лекарство предстоит испытать, в том числе и на людях.
Напомним, 13 апреля в минздраве России сообщили о создании лекарства от коронавируса.
Ваш комментарий
Новости партнеров
Сейчас читают