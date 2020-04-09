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Лекарство, блокирующее коронавирус, нашли учёные

сегодня 09:41

Фото с сайта pixabay.com

В Канаде подтвердили эффективность блокирующего коронавирус лекарства; сейчас оно проходит испытания.

Учёные в Канаде доказали эффективность препарата «Ремдесивир» в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает издание Journal of Biological Chemistry.

Как говорится в публикации, лекарственный препарат прошёл тестирование при лечении ближневосточного респираторного синдрома (MERS) и атипичной пневмонии SARS-COV, схожих по структуре РНК с коронавирусом.

Сейчас лекарство предстоит испытать, в том числе и на людях.

Напомним, 13 апреля в минздраве России сообщили о создании лекарства от коронавируса.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

лекарства
коронавирус

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