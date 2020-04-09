«Любое скопление людей опасно»: глава минздрава Новосибирской области поддержал закрытие храмов на Пасху

сегодня 16:52 Поделиться

Фото из группы «Новосибирская Митрополия» соцсети «ВКонтакте»

Накануне Новосибирская митрополия объявила о закрытии всех церквей и храмов в регионе из-за угрозы распространения коронавируса; в областном минздраве поддерживают такое решение.

Глава минздрава Новосибирской области Константин Хальзов прокомментировал ситуацию с закрытием для прихожан церквей в регионе. Чиновник отметил, что оценивает это решение «с позиции врача и эпидемиолога» и считает «любые скопления людей опасными в плане распространения инфекции». Об этом министр заявил во время брифинга с журналистами новосибирских СМИ 15 апреля.

По словам Хальзова, пока медработникам, властям и правоохранителям удаётся держать ситуацию с распространением инфекции в регионе под контролем.

«Поэтому не хотелось бы, чтобы этот сценарий изменился в негативную сторону», – сказал руководитель ведомства.

Как ранее писал Сиб.фм, решение о закрытии храмов на Пасху вызвало негативную реакцию среди верующих. Они возмутились тому, что в парикмахерские жителям ходить разрешено, а в церкви – нет.

15 апреля в сети даже появилась петиция с просьбой пустить верующих в храмы 19 апреля. Обращение адресовано митрополиту Никодиму, настоятелям храмов, губернатору Новосибирской области и прокурору региона. Авторы петиции отмечают, что ситуация с коронавирусом в Новосибирской области является благополучной, так что скопление людей в одном месте допустимо.

Напомним, по данным на 15 апреля, в Новосибирской области зарегистрировано 7 новых случаев заражения коронавирусом.