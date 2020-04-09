Майские праздники 2020: как будем отдыхать, и не отменят ли выходные из-за коронавируса

сегодня 15:29 Поделиться

Фото Pixabay.com

Праздничные выходные в мае не планируют сокращать из-за растянувшегося периода самоизоляции в апреле; в первых 11 дней мая россияне будут работать всего 3 дня.

Согласно Трудовому кодексу РФ нерабочими праздничными днями являются только 1 мая и 9 мая. Сначала мы отмечаем Праздник Весны и Труда, затем — День Победы.

Как ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, объявление нерабочей недели в марте не повлияет на график других выходных и праздничных дней, в частности — на майские праздники. Новых заявлений на этот счёт пока не было.

Россияне будут отдыхать с 1 по 5 мая включительно в связи с празднованием Международного дня трудящихся, затем выходные будут с 9 по 11 мая из-за Дня Победы.

Причём предпраздничные рабочие дни — 30 апреля в четверг и 8 мая в пятницу будут сокращёнными на один час.

Напомним, период самоизоляции в связи с пандемией коронавируса и нерабочие дни в стране продлятся до 30 апреля.