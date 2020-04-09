«Мамочка, дышать не могу!»: видео с ребёнком в капсуле для больных коронавирусом шокировало пользователей интернета

сегодня 14:24 Поделиться

Скриншот видео «Москва 24»

Санитарные врачи забрали ребёнка с подозрением на коронавирус в больницу; мальчик плакал и звал маму на помощь.

Пользователей интернета шокировали кадры, на которых ребёнка забирают на машине скорой помощи в индивидуальной капсуле. Как сообщает «Газета.ру», видео снято в Краснодарском крае. На кадрах видно, как он плачет и пытается позвать свою маму.

По данным «Газеты.ру», видео заинтересовалась краевой детский омбудсмен Татьяна Ковалёва. Она начала собственную проверку по факту случившегося.

«Необходимые запросы по этой ситуации уже сделаны, но я, пока не будет получен ответ, комментировать не буду. Ролики имеют разное происхождение, а домыслы сейчас совершенно ни к чему. Я слежу за развитием событий, безусловно», – сказала омбудсмен.

Комментаторов в социальных сетях возмутили действия санитаров. Они предполагают, что медики могли нанести психологическую травму ребёнку.

Напомним, сегодня в Новосибирске число заражённых коронавирусом превысило 50 человек.