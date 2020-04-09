Материнский капитал: как будут выдавать сертификат с 15 апреля

сегодня 11:19 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Оформление маткапитала с 15 апреля будет автоматическим; подавать заявление лично в Пенсионный фонд и МФЦ нужно лишь в исключительных случаях.

С 15 апреля сертификат на материнский капитал будет автоматически оформляться после рождения ребёнка, теперь родители не должны подавать заявление на его выдачу, сообщили в Минтруде.

Сертификат на материнский капитал стал первой социальной государственной услугой в России, которая будет предоставляться гражданам автоматически.

Процедура будет незаметной для родителей малыша, но не для профильных ведомств.

После рождения ребёнка в Пенсионный фонд будут поступать сведения из Единого реестра записей актов гражданского состояния (ЗАГС), в которых уже будут все необходимые сведения о ребёнке и его родителях.

ПФР проверит, есть ли какие-либо ограничения, препятствующие выдаче сертификата. Если таких ограничений нет, то документ будет оформлен и об этом сразу сообщат владельцу сертификата.

Если мать зарегистрирована на портале госуслуг, то ей придёт уведомление о выдаче сертификата в личном кабинете, также она получит СМС на тот контактный номер, который указан на портале.

Однако если в Едином реестре ЗАГС нет информации о рождении ребёнка или родитель не зарегистрирован на портале госуслуг, то у матери останется возможность подать заявление лично в отделениях ПФР и МФЦ.

Кстати, изменения коснулись не только процедуры оформления, но и сроков выдачи сертификата. Они сокращены с 15 до 5 дней, а сроки рассмотрения заявлений на получение материнского капитала – с одного месяца до 10 рабочих дней.

Напомним, в апреле Сиб.фм также рассказывал, как подать заявление на пособие для ребёнка до 3 лет.