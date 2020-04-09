Медосмотр в аэропорту: в минздраве рассказали о состоянии прилетевших из Таиланда новосибирцев

сегодня 17:39 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Около 200 жителей Новосибирской области 14 апреля вернулись из Таиланда; в аэропорту их встречали правоохранители и медики.

Состояние всех прибывших 14 апреля из Таиланда новосибирцев – удовлетворительное, температуры и других признаков ОРВИ у пассажиров не было. Об этом во время брифинга с журналистами региональных СМИ заявил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

«Да, в Толмачёво вчера работали наши сотрудники. Абсолютно всем прилетевшим измерили температуру, осмотрели. Симптомов ОРВИ ни у кого не выявлено. После этого люди были автобусами развезены на изоляцию», – сказал Хальзов.

Напомним, 14 апреля новосибирцы рассказали о том, как их в сопровождении ОМОНа и Росгвардии развезли по домам в специальных автобусах.