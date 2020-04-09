Минздрав объяснил сообщение штаба о 17 новых случаях заражения коронавирусом в Новосибирске

сегодня 16:59 Поделиться

Фото Сиб.фм

Федеральный штаб по предупреждению распространения коронавируса 15 апреля заявил о 17 новых случаях в Новосибирске; на самом деле их 7, Минздрав рассказал, почему так получилось.

В Новосибирске 15 апреля выявили 7 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, однако в сводке федерального штаба идёт речь о 17 больных за сутки. Об этом свидетельствуют данные оперштаба Москвы, которые были опубликованы в среду днём. Как рассказал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, в статистике федерального штаба указаны 10 новых случаев, которые выявили в воскресенье, 12 апреля.

«Почему так вышло – надо спросить у наших московских коллег», – прокомментировал он на брифинге.

По состоянию на 15 апреля, в Новосибирской области зарегистрированы 53 случая заражения коронавирусной инфекцией. Сегодня выявили 7 новых больных – один из них в Бердске. Накануне стало известно о гибели первого пациента с подтверждённым диагнозом. 68-летний мужчина страдал ожирением, сахарным диабетом и ишемической болезнью сердца.

Напомним, сегодня в России выявили больше 3 тысяч новых случаев коронавируса.