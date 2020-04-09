Минздрав прокомментировал информацию о заражённых коронавирусом в областной больнице Новосибирска

сегодня 01:25 Поделиться

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В социальных сетях появилась информация о заражении двух человек в областной больнице; Минздрав заявляет, что это фейк.

Информация о случаях заражения коронавирусом в областной больнице Новосибирска не соответствует действительности. Об этом 14 апреля сообщил оперативный штаб региона.

Ранее в социальных сетях опубликовали анонимный пост, в котором было сказано о первых двух заражённых на территории областной больницы. Автор публикации сообщал, что всех сотрудников медучреждения принудили подписать документ о самостоятельной закупке защитных средств. Оперштаб в свою очередь опровергает эту информацию — медицинском персоналу хватает средств индивидуальной защиты.

На 14 апреля в Новосибирске выявлено 46 случаев заражения коронавирусом. Также сегодня стало известно о первом летальном исходе.

Напомним, 14 апреля оперштаб рассказал подробности о первой смерти от коронавируса в Новосибирске.