Мобильный госпиталь для больных коронавирусом открывают в Линёво: первые фото

сегодня 22:03 Поделиться

Фото Сиб.фм

Под Новосибирском в ближайшие дни откроется мобильный госпиталь для больных коронавирусом; подобные могут функционировать в каждом районе области.

Новый мобильный госпиталь для лечения заражённых коронавирусом открывается в посёлке Линёво Новосибирской области. Об этом Сиб.фм сообщил источник, связанный со строительством. По его данным, открытие произойдёт в ближайшее время.

Также источник поделился первыми кадрами, на которых видно, как рабочие разворачивают госпиталь.







Собеседник Сиб.фм сообщил, что на месте уже подготовлено оборудование. По его сведениям, на закупку аппаратов ушло около 8 миллионов рублей. Модуль будет играть роль инфекционного отделения при линёвской ЦРБ, так как такого в местной поликлинике нет.

Также сегодня, 15 апреля, на базе больницы №11 в Новосибирске открыли инфекционный госпиталь. В нём будут размещать заражённых коронавирусом пациентов — в том числе в тяжёлом состоянии. Всего он может вместить около 600 человек.

Напомним, сегодня в Новосибирске выявили 7 новых случаев заражения коронавирусом.