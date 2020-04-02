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Могут ли уволить или отправить в отпуск из-за коронавируса – Роструд дал разъяснения

сегодня 09:58

Фото с сайта pixabay.com

Расторжение трудовых договоров с сотрудниками в период действия нерабочих дней допустимо только с согласия самого сотрудника; отправлять людей в отпуск без содержания руководитель тоже не имеет права.

Разъяснение специалистов Роструда о возможном увольнении сотрудников во время действующего карантина, а также снижении заработной платы опубликовал сайт «Стопкоронавирус.рф».

Первое, на что обратили внимание в ведомстве, – размер заработной платы в нерабочие дни, установленные указом президента, должен соответствовать тому, который работник получил бы, если бы отработал эти дни полностью.

При этом под заработной платой, как правило, подразумеваются должностной оклад, компенсационные надбавки и стимулирующие выплаты, если таковые установлены на предприятии.

«Порядок и размеры стимулирующих выплат – премий, доплат – должны быть установлены системой оплаты труда и локальными актами работодателя. Работодатели должны руководствоваться этими правилами», – пояснили в ведомстве.

В Роструде подчеркнули, что закон не предусматривает для работодателя возможности отказаться от выплаты начисленной заработной платы, в том числе по мотивам форс-мажора, а уменьшить зарплату в период нерабочих дней до 30 апреля можно только по соглашению сторон.

Также работодатель не вправе по своей инициативе отправить работников в отпуск без сохранения зарплаты либо перенести отпуск сотрудников на период нерабочих дней без их письменного согласия.

«Расторжение трудовых договоров в период действия указа для неработающих сотрудников возможно только по инициативе самого работника (по собственному желанию), по соглашению сторон, а также в связи с истечением в этот период срочных трудовых договоров. Работодатель обязан исполнить требования закона и в день увольнения выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним расчёт. Режим нерабочих дней этому не препятствует», – добавили в Роструде.

Напомним, режим нерабочих дней, введённый в России из-за коронавируса, действует до 30 апреля.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

работа
коронавирус

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