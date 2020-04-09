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Москва бьёт рекорды по количеству заболевших коронавирусом: почти 2 тысячи новых заражённых за сутки

сегодня 14:57

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Максимальный за всю историю пандемии коронавируса прирост заболевших зафиксировали сегодня, 15 апреля, в Москве; COVID-19 подтвердился у 1774 пациентов.

Как сообщает федеральный оперативный штаб, к утру 15 апреля количество заболевших коронавирусом москвичей достигло 1774 человек. На втором месте по уровню заражённости – Московская область, где выявлено 272 пациента.

При этом тройку антилидеров сегодня замкнул не Санкт-Петербург, как это было днём ранее, а Мурманская область.

Также в столичном оперативном штабе отметили, что среди новых заболевших 43% составляют люди в возрасте от 18 до 45 лет; 37% — от 46 до 65 лет; 11% — от 66 до 80 лет; 4% — старше 80 лет; 5% — дети.

Напомним, за минувшие сутки от коронавируса в России умерли 28 человек – это максимальная летальность за весь период эпидемии.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

Москва
коронавирус

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