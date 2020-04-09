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На дезинфекцию тротуаров в Новосибирске потратят 27 миллионов рублей

сегодня 18:41

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области

Правительство региона направило 27 миллионов рублей на дезинфекцию тротуаров в Новосибирске; распоряжение об этом губернатор Андрей Травников подписал 15 апреля.

Дезинфекция тротуаров сибирской столицы в связи с коронавирусом обойдётся региональному бюджету в 27 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Как говорится в распоряжении, работы по комплексной санитарной уборке и дезинфекции территории Новосибирска предполагают обеззараживание тротуаров, прилегающих к улично-дорожной сети.

«Министерству финансов и налоговой политики Новосибирской области поручено выделить министерству транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области более 26,7 млн рублей из резервного фонда правительства Новосибирской области для предоставления межбюджетных трансфертов местному бюджету города Новосибирска», – отмечается в документе.

Напомним, с 15 апреля в Новосибирске действует запрет на посещение кладбищ.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

Правительство Новосибирской области
коронавирус
Новосибирск

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