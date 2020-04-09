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На ремонт дорог в Новосибирской области потратят почти 5 миллиардов рублей

сегодня 14:39

Фото с сайта pixabay.com, скриншот трансляции пресс-конференции в ТАСС

Кампания по ремонту дорог в Новосибирской области начнётся в срок – эпидемия коронавируса работам не помешает; власти озвучили перечень объектов, до которых доберутся дорожники.

Около 4,7 миллиарда рублей в 2020 году потратят в Новосибирской области на ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский в ходе онлайн-общения с журналистами в редакции ТАСС.

По словам министра, 1,5 млрд рублей от общего объёма финансирования проекта приходятся на средства федерального бюджета, 2,8 млрд – доля областной казны, остальное – муниципальный уровень.

Из знаковых объектов программы 2020 года Костылевский назвал реконструкцию трёх магистралей – Гусинобродского шоссе, участка Станционная-Большая и улицы Кедровой.

«Они будут введены в эксплуатацию уже в конце этого года», – заявил министр.

Кроме того, в областном центре будут выполняться работы на таких крупных объектах, как улицы Большевистская и Владимировская, а также Бердское шоссе.

«Что касается региональных дорог, то здесь можно отметить такие участки, как "Купино – Карасук", "Новосибирск – Колывань – Томск", "Черепаново – Маслянино". Есть и другие объекты, всего их 91», – отметил Анатолий Костылевский.

Напомним, 14 апреля власти Новосибирской области спросили жителей региона об их отношении к качеству ремонта дорог.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

Правительство Новосибирской области
БКД
Новосибирск
дороги

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