«На второй день сильно болела рука»: первый испытатель вакцины от коронавируса рассказала о своих ощущениях

сегодня 07:59 Поделиться

Фото Pixabay.com

Вакцину от коронавируса испытают на 45 добровольца; первую дозу вакцины ввели 44-летней американке.

Американка Дженнифер Халлер, ставшая первым в мире добровольцем, которому сделали прививку с экспериментальной вакциной от коронавируса, в беседе с изданием The Telegraph рассказала о своих ощущениях.

«В первый день у меня была слегка повышенная температура. На второй день у меня сильно болела рука. Но на этом все — после этого все было в порядке», — сообщила женщина, сравнив инъекцию с обычной прививкой от гриппа.

В ближайшие дни 44-летней американке должны ввести вторую дозу вакцины. В целом под наблюдением специалистов она будет находиться до весны 2021 года. Эксперты оценят влияние вакцины на организм человека и возможность побочных эффектов.

По словам Дженифер, в участии в эксперименте она увидела возможность внести свой вклад в победу над новым вирусом. При этом она выразила уверенность в том, что эффективная вакцина от коронавируса так или иначе будет создана.

Вакцина, получившая название мРНК-1273, была разработана в Сиэтле и успешно прошла испытания на животных.

О начале клинических испытаний вакцины на людях Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний в Сиэтле объявил в середине марта 2020 года.

Для испытания были отобраны 45 добровольцев, каждый из которых получит по две инъекции вакцины одной и той же дозы с интервалом в 28 дней.

Исследователи оценят опытную вакцину на безопасность и способность вызывать иммунный ответ у участников, а также определят оптимальную дозировку.

Напомним, 14 апреля от коронавируса в возрасте 37 лет скончался учёный из Новосибирска.