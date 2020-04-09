Нарушителей карантина в Москве оштрафовали уже на 220 тысяч рублей

сегодня 05:54 Поделиться

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За последние 3 дня в столице России зафиксировано 25 нарушений карантина; у всех нарушителей подтверждён коронавирус и они находятся на домашнем лечении.

С момента ужесточения ответственности за нарушение карантина 55 жителей Москвы оштрафованы за несоблюдение правил, общая сумма штрафов составила 220 тысяч рублей. На сегодняшний день в столице на домашнем лечении находятся 7 тысяч человек с подтверждённым диагнозом. Они обязаны не покидать своё жилище и ни с кем не контактировать. У всех из них заболевание проходит в лёгкой форме или бессимптомно. Отказываясь от госпитализации, они подписывают документы о несении ответственности при нарушении режима.

Все нарушители доставлены для дальнейшего лечения в обсервационные центры в Царицыно, Крылатском, Химках и Алтуфьево. Там они будут находиться под наблюдением специалистов до полного выздоровления, сообщает оперштаб Москвы.

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что в Москве уже на протяжении трех недель действует этот регламент. Сейчас под медицинским наблюдением находится 7 тыс. таких пациентов. За все время в процессе лечения на дому полностью выздоровели уже около 500 человек. При этом число случаев ухудшения состояния пациентов, лечащихся дома, минимально.

Напомним, за минувшие сутки в Москве выявлены почти 1500 новых заболевших.