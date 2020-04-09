Назван первый признак коронавируса: он появляется раньше кашля и лихорадки

сегодня 20:11 Поделиться

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Обоняние является ключевым показателем при диагностике коронавирусной инфекции; к такому выводу пришли американские медики.

По данным исследования доцента кафедры отоларингологии и хирургии медицинского университета Цинциннати Ахмата Седагата, коронавирусная инфекция не связана с проявлениями простуды – насморком или заложенным носом. Потеря обоняния – первый признак заболевания. Об этом сообщает «Российская газета».

Доктор Седагат объясняет, что это позволяет отличить коронавирусную инфекцию от сезонной аллергии или простуды.

«Коронавирус связан с довольно уникальной комбинацией симптомов со стороны носа – это внезапная потеря обоняния, известная как аносмия. При этом у человека нет ощущения заложенности носа», – уточнил врач.

Он рассказал, что у большинства пациентов потеря обоняния является первым признаком развития в организме коронавирусной инфекции. При этом большинство пациентов на данный фактор не обращают внимания, ведь у них отсутствуют кашель и высокая температура.

По мнению Ахмата Седагата, носовая полость является, возможно, основным местом проникновения коронавирусной инфекции и заражения. Вирус в организм попадает через вдыхаемый воздух.

Напомним, 15 апреля Анна Попова заявила о том, что у 30 % населения болезнь протекает бессимптомно.