Назван первый признак коронавируса: он появляется раньше кашля и лихорадки
Фото с сайта pixabay.com
Обоняние является ключевым показателем при диагностике коронавирусной инфекции; к такому выводу пришли американские медики.
По данным исследования доцента кафедры отоларингологии и хирургии медицинского университета Цинциннати Ахмата Седагата, коронавирусная инфекция не связана с проявлениями простуды – насморком или заложенным носом. Потеря обоняния – первый признак заболевания. Об этом сообщает «Российская газета».
Доктор Седагат объясняет, что это позволяет отличить коронавирусную инфекцию от сезонной аллергии или простуды.
«Коронавирус связан с довольно уникальной комбинацией симптомов со стороны носа – это внезапная потеря обоняния, известная как аносмия. При этом у человека нет ощущения заложенности носа», – уточнил врач.
Он рассказал, что у большинства пациентов потеря обоняния является первым признаком развития в организме коронавирусной инфекции. При этом большинство пациентов на данный фактор не обращают внимания, ведь у них отсутствуют кашель и высокая температура.
По мнению Ахмата Седагата, носовая полость является, возможно, основным местом проникновения коронавирусной инфекции и заражения. Вирус в организм попадает через вдыхаемый воздух.
Напомним, 15 апреля Анна Попова заявила о том, что у 30 % населения болезнь протекает бессимптомно.
Ваш комментарий
Новости партнеров
Сейчас читают