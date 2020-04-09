Назван последний регион России без коронавируса
Фото губернатора Республики Алтай Олега Хорохордина
В 84 регионах России уже выявили больных COVID-19; остался всего один – он в Сибири.
Заражённых коронавирусом нет только в одном регионе России – в Республике Алтай. Об этом 15 апреля сообщил оперативный штаб. По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки больных выявили в двух новых регионах – Чукотском и Ненецком автономных округах.
Ранее Сиб.фм сообщал, что на прошлой неделе в Чукотском АО значительно ослабили режим самоизоляции. Там разрешили рыбалку, открыли кинотеатры, сауны и многое другое.
Всего за прошедшие сутки в России зарегистрировано 3388 новых случаев коронавируса. Общее число больных превысило 24 тысячи человек. Погибли 198 – за сутки зафиксировали 28 летальных исходов.
Напомним, сегодня в Новосибирске выявили семь новых случаев заражения коронавирусом.
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