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Названа фамилия «нулевого пациента» с коронавирусом в России – она заканчивается на «-тин»

сегодня 19:49

Фото Минздрава РФ

Медик сообщил фамилию первого пациента в России, у которого выявили коронавирус; им стал мужчина в возрасте 40 лет.

«Нулевым пациентом», заразившимся коронавирусом в России стал 40-летний мужчина. Об этом в интервью изданию «Православие.ру» сообщил завкафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медуниверситета имени Н.И. Пирогова, академик РАН Александр Чучалин. По его словам, фамилия этого человека — Субботин.

Чучалин заявил, что пациент прилетел в Россию из Милана. Также он сообщил, что ставил диагноз этому человеку вместе с главврачом клиники для больных коронавирусом в московской Коммунарке. Заражение было выявлено 27 февраля, добавил Чучалин.

«Очень рано увидели те осложнения, которые у него появились. Он первый, кто выздоровел от коронавируса в России. К сожалению, заболели его отец, мама – члены семьи, с которыми он контактировал. На примере этого пациента я бы хотел показать, насколько важны своевременная диагностика и лечение», – объяснил он.

На сегодняшний день в России выявлено больше 24 тысяч заражённых коронавирусом. Скончались 193 человека.

Напомним, сегодня в Новосибирске зарегистрировали семь новых больных коронавирусом.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

Россия
коронавирус

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