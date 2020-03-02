Нитями, рисом, зелёнкой: оригинальные способы покрасить яйца на Пасху

сегодня 12:14 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Крашеные яйца – один из главных атрибутов Пасхи; яркие и необычные расцветки можно получить, используя материалы и красители, которые легко можно найти дома.

Сиб.фм собрал несколько интересных способов оригинально раскрасить яйца на Пасху в домашних условиях.

Натуральные красители

Самый простой вариант раскрасить яйца к празднику – это, конечно же, использовать привычные всем продукты из холодильника. Например, луковая шелуха даст коричневато-красный цвет, свёкла превратит скорлупу в розовую, а куркума – в жёлтую. Но самым необычным и приятным цветом станет сиреневый, который можно получить с помощью обычной черники.

Шелуху лука нужно будет проварить примерно час, чтобы она отдала цвет, а после в той же воде можно сварить яйца. Насыщенность цвета будет зависеть от количества продукта, брошенного в воду, и времени его вываривания.

Куркума даёт яркий жёлтый цвет: достаточно прокипятить воду в течение 10-20 минут со всего несколькими ложками специи, а потом окунуть в получившееся яйца.

А чтобы получить сиреневый окрас, нужно растолочь ягоды черники в воде и проварить с яйцами. Некоторым удаётся использовать даже варенье или сок.

Покрасить яйца можно и с помощью кофе. Он подарит пасхальным яйцам светло-шоколадный оттенок. Сделайте отвар из расчёта на одно яйцо – одна чайная ложка, добавьте немного кипятка и варите в течение минуты на небольшом огне. В горячий кофе положите яйца и оставьте на 4 часа.

Рисунки и узоры

Узорчики на яйцах нам помогут сделать различные листья зелени: укропа, петрушки, кинзы и др. Чтобы эти листочки нам закрепить на яйце, надо воспользоваться марлевой тканью или капроновыми колготками.

Рисунок может быть любой – всё зависит от фантазии. Можно вырезать цветы или надпись из тонкой фольги.

Красим под мрамор

Мраморный, «под мрамор» – одна из самых популярных расцветок для пасхальных яиц. Чтобы её получить, потребуются луковая шелуха, пузырёк с зелёнкой, марля и старая кастрюля (которую в случае чего не жалко будет испортить красителем). Мраморная красота получается при использовании всё той же луковой шелухи и зелёнки. Яйцо для окраски этим способом лучше взять белого цвета, эффект получиться более ярким.

Чтобы получился красивый мраморный рисунок, надо мелко нарезать шелуху ножницами. Возьмите марлю и нарежьте её на квадратики таким образом, чтобы в каждый можно было завернуть яйцо. Далее обмакните сырое яйцо в воду и заверните в марлю вместе с кусочками отваренной шелухи. Зафиксируйте свёртки и сложите в кастрюлю с водой и зелёнкой (один пузырек на кастрюлю). Варите яйца в этом растворе 8-10 минут. Готовые яйца разверните из марли с шелухой и опустите в холодную воду для остывания.

Необычный рисунок с помощью риса и краски

Окрашенные в рисе яйца получаются фактурными, как бы в крапинку. Для этого нужно брать светлые яйца, лучше белые. Яйца варятся, в мисочку насыпается рис. Брать нужно такую миску, которую не жалко, – она может окраситься. Гелевый краситель выдавливается на рис (несколько капель), порошковый разводится в небольшом количестве воды и выливается в миску с рисом. Рис перемешивается до тех пор, пока не окрасится весь. Удобно использовать миску с крышкой, так как ее можно просто потрусить. Яйцо помещается в окрашенный рис и слегка придавливается со всех сторон. Можно закрыть и потрусить миску, но очень аккуратно, так как яйцо может лопнуть. Остаётся только высушить яйцо на подставке.

Техника декупаж

Чтобы украсить пасхальное яйцо картинкой, необязательно покупать наклейки. Можно декорировать его в технике декупаж.

Для покраски этим способом берём уже сваренные вкрутую яйца. Готовим желатиновый клей. Для этого залейте желатин водой в пропорциях, указанных на конкретной упаковке желатина, и размочите. Процедите его через ситечко и удалите лишнюю жидкость. Нагрейте желатин и подождите, пока растворятся гранулы.

Выберете салфетки с красивыми цветными рисунками. В качестве фона лучше смотрятся белые яйца, хотя всё зависит от цвета салфетки.

Отделите верхний слой салфетки и вырежьте понравившийся фрагмент.

Приложите картинку к скорлупе. Поверх рисунка нанесите желатиновый клей от центра к краям.

Цветные нити

Этот способ покраски также даст необычный и нежный рисунок, который захочется долго рассматривать.

Куриные яйца с белой скорлупой нужно тщательно, но аккуратно помыть, затем вытереть насухо. Сразу же выберите нити, которые будете использовать. Придерживая пальцами кончик нитки, нужно сделать несколько витков, фиксируя этот самый кончик. Сначала нужно использовать одну из нитей и сделать 7-10 витков. Далее аналогичным образом нужно сделать 7-10 витков нитью другого цвета. При этом нужно следить, чтобы витки не съезжали, иначе рисунок получится размазанным.

Окрашенные яйца остудите в холодной воде, затем аккуратно удалите нитки.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, какого числа в 2020 году отмечают главный православный праздник.