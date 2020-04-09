Новосибирские волонтёры получили от Сбербанка 11 тысяч масок

сегодня 18:06 Поделиться

Фото Сбербанка России

Представители волонтёрского движения «Волонтёры-медики», которые помогают пожилым людям на самоизоляции с покупкой жизненно необходимых продуктов, получили 11 тысяч защитных масок; средства поступили в Новосибирскую область в рамках акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, организованной Сбербанком.

«Многие пожилые люди, которые оказались в столь непредвиденной ситуации, нуждаются в лекарствах или продуктах питания. Наша первостепенная задача – обеспечить не только необходимую помощь в срок, но и безопасность как волонтёру, так и заявителю. Для этого мы постоянно обучаем десятки добровольцев, проводим инструктажи и тестирования, только после этого бригада волонтёров отправляется к пожилому человеку. Мы очень рады, что наблюдаем всё больше неравнодушных – как людей, так и компаний», – комментирует региональный координатор движения «Волонтёры-медики» Владимир Попов.

Банк присоединился к акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса. В общей сложности Сбербанк отправил в регионы России 700 тысяч защитных масок и 50 тысяч пар одноразовых перчаток для волонтёрских штабов, которые оказывают помощь пожилым и маломобильным гражданам.

«То, что так много людей проявило инициативу на добровольных началах помогать в столь трудное время, вызывает восхищение. Волонтёры не просто оказывают помощь, они каждый раз идут на определенный риск, и чтобы свести его к минимуму, они должны быть обеспечены средствами защиты. Поэтому мы уверены, что поддержка от Сбербанка придётся весьма кстати», – отмечает заместитель управляющего Новосибирским отделением ПАО Сбербанк Ольга Коновалова.

Тот, кто хочет стать волонтёром, должен зарегистрироваться на сайте «мывместе2020.рф», пройти инструктаж по правилам техники безопасности оказания помощи людям, находящимся на карантине. Добровольцы доставляют продукты, товары первой необходимости и лекарства людям, которые из-за режима самоизоляции не могут покинуть свои дома.

Напомним, с 13 апреля Сбербанк продолжил программу реструктуризации кредитов без ограничения их максимального размера.