Новый метод лечения коронавируса предложили сибирские учёные

сегодня 14:56 Поделиться

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Учёные предложили способ лечения пациентов с тяжёлой формой COVID-19; основное внимание уделено пневмонии и сепсису.

Учёные во главе со швейцарской ассоциацией Gene Learning предложили метод лечения тяжелобольных пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба института цитологии и генетики СО РАН. Приоритет предлагается отдать лечению пневмонии и сепсиса, которые являются самыми распространёнными причинами смерти от COVID-19.

«Тем самым мы будем спасать жизни, а организмы пациентов получат время для формирования наиболее эффективного адаптивного иммунитета, адресно воздействующего на возбудителя болезни», – подчеркивает ведущий научный сотрудник ФИЦ ИЦиГ СО РАН и основатель ассоциации Gene Learning, кандидат биологических наук, Юрий Мошкин.

Научные данные показывают, что коронавирус вызывает не только пневмонию различной степени тяжести, но и во многих случаях сепсис – опасную для жизни реакцию иммунной системы в ответ на инфекцию, которая может быстро привести к смерти. Об этом говорится в сообщении института.

Исследования, проведенные международным коллективом учёных, показали, что дисфункции митохондрий и пероксисом, которые играют ключевую роль в патогенезе сепсиса, представляют собой потенциальные мишени для терапии метиленовым синим и фенилбутиратом. Результаты работы опубликованы в BioRxiv.

Оба лекарственных препарата, подчёркивают авторы работы, давно применяются в клинической практике. Это дешёвые и безопасные лекарственные средства, имеющие большой потенциал в качестве вспомогательного лечения пневмонии и сепсиса как наиболее распространённой причины смерти от COVID-19.

«Для адекватного противостояния новым патогенам здравоохранение должно располагать средствами универсального симптоматического лечения, применение которых позволяет выиграть время, необходимое как для формирования специфического иммунитета у пациентов, так и для создания целевых лекарственных препаратов и вакцин», – отметил Юрий Мошкин.

Напомним, испытательница вакцины от коронавируса рассказала о своих ощущениях.