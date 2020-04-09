Обращение Путина к россиянам по ситуации с коронавирусом: где и во сколько смотреть 15 апреля

сегодня 17:08 Поделиться

Фото kremlin.ru

Глава государства обратится к россиянам 15 апреля: стало известно время начала выступления Путина.

Президент России Владимир Путин выступит с обращением к гражданам сегодня, 15 апреля. Как сообщает RT со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, начало запланировано на 15:00 по московскому времени (19:00 нск).

Обращение будет перед началом совещания с членами правительства. Оно посвящено развитию радиоэлектронной промышленности страны, добавил Песков.

Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Россия 24». По данным СМИ, вероятная тема обращения Путина – ситуация с коронавирусом в России.