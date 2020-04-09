Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Обращение Путина к россиянам по ситуации с коронавирусом: где и во сколько смотреть 15 апреля

сегодня 17:08

Фото kremlin.ru

Глава государства обратится к россиянам 15 апреля: стало известно время начала выступления Путина.

Президент России Владимир Путин выступит с обращением к гражданам сегодня, 15 апреля. Как сообщает RT со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, начало запланировано на 15:00 по московскому времени (19:00 нск).

Обращение будет перед началом совещания с членами правительства. Оно посвящено развитию радиоэлектронной промышленности страны, добавил Песков.

Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Россия 24». По данным СМИ, вероятная тема обращения Путина – ситуация с коронавирусом в России.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

107937
Как подать заявление на пособие на ребёнка до 3 лет: инструкция от ПФР
84275
Чихать хотели: Новосибирск вышел в лидеры в стране, обогнав Москву и Красноярск по числу нарушений режима самоизоляции
70803
Рекордное количество заболевших в Новосибирске 12 апреля: что известно о новых случаях заражения коронавирусом
49507
Кому разрешат работать в Новосибирске с 13 апреля: полный список
49066
Коронавирус в Новосибирске – у пяти человек подтвердили диагноз: сообщение оперативного штаба на 11:00 9 апреля
33211
Коронавирус в России – хроника к 12 апреля: первые тесты испытают на добровольцах и прогноз на развитие эпидемии
31356
В Красноярске +21: коронавирус ставит новые рекорды в Сибири