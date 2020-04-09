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Обращение Путина в связи с коронавирусом 15 апреля: прямая трансляция на Сиб.фм

сегодня 17:09

Фото с сайта kremlin.ru

Президент России сегодня в очередной раз выступит с обращением к населению России в связи с коронавирусом; Сиб.фм предлагает посмотреть прямую трансляцию.

Владимир Путин сегодня, 15 апреля, проведёт в онлайн-режиме совещание, в рамках которого в очередной раз обратится к россиянам по вопросам борьбы с коронавирусом в стране. Сиб.фм предлагает прямую трансляцию. Увидеть и услышать о чём будет говорить глава государства, можно в прямом эфире.

Ожидается, что выступление главы государства в эфире "Россия-24" начнётся после 15 часов по московскому времени (после 19:00 по нск).

Напомним, ранее Владимир Путин уже четыре раза обращался к нации в связи с ситуацией с коронавирусом.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

Путин Владимир
коронавирус

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