Одиннадцать новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Алтайском крае

сегодня 11:24 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

В Алтайском крае выявлены новые случаи COVID-19; общее число больных составляет 48 человек.

В Алтайском крае за сутки выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 апреля сообщил оперативный штаб региона.

Впервые выявили инфицированных в Новоалтайске, Советском районе и посёлке Шахи Павловского района.

Большинство заболевших – 34 человека – жители Барнаула. По трое больных в Павловском и Крутихинском районах. По двое – в Первомайском и Советском. По одному – в Бийске, Заринске, Рубцовске и Новоалтайске.

Общее число больных с подтверждённым диагнозом COVID-19 в крае составляет 48 человек.

Напомним, в Новосибирске за сутки выявили семь новых пациентов с коронавирусом.