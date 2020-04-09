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Опаснее рака: назван новый фактор, осложняющий течение коронавируса у заразившихся

сегодня 08:35

Фото Pixabay.com

Эксперты заявили, что ожирение опаснее рака для больных коронавирусом; люди с лишним весом чаще нуждаются в госпитализации после инфицирования.

Учёные сочли ожирение более опасным фактором, чем рак, для больных коронавирусом пациентов. К такому выводу пришли исследователи из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете, сообщает MedRxiv.

В исследованиях приняли участие более 8 тысяч пациентов. Учёные изучили их истории болезни и выяснили, что почти половина пациентов (46%), госпитализированных с коронавирусной инфекцией, была старше 65 лет. Также они обнаружили, что часто у пациентов с тяжёлой формой коронавируса было ожирение.

Судя по результатам исследования, даже те, кто младше 60 лет, в два раза чаще нуждаются в госпитализации, если у них есть ожирение. Исследователи объясняют эту закономерность тем, что пациенты с ожирением более подвержены инфекциям. Их иммунная система пытается бороться с избытком жира в организме, поэтому не борется в полной мере с вирусом.

После исследования учёные предположили, что проблема ожирения в США может способствовать распространению COVID-19.

Ранее эксперты объяснили опасность коронавируса для больных диабетом. Исследователи пришли к выводу, что диабетики подвержены риску инфицирования коронавирусом не больше, чем все остальные. Однако заражение SARS-CoV-2 увеличивает шансы на получение дополнительных заболеваний и осложнение болезни.

Напомним, 14 апреля первый испытатель вакцины от коронавируса рассказала о своих ощущениях.

Автор:
Олеся Сметанникова

Теги

ожирение
коронавирус

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