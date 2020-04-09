«Останемся без работы и средств к существованию»: тренеры спортклубов Новосибирска обратились с открытым письмом к губернатору Травникову

сегодня 09:32 Поделиться

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Введённый из-за коронавируса карантин оставил без работы многих тренеров и сотрудников спортклубов; они рискуют остаться без средств к существованию, если власти не пойдут им навстречу.

Руководители спортивных клубов, секций дополнительного образования, тренеры и педагоги обратились с открытым письмом к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову. Они просят о компенсации неполученной заработной платы, а также о налоговых и кредитных каникулах. Копия обращения имеется в распоряжении редакции Сиб.фм.

«Вся наша деятельность посвящена всестороннему развитию жителей региона в области духовно-нравственного воспитания, культуры, образования, физического развития. Многие из нас являются самозанятыми. В связи с введением в России режима самоизоляции, мы остались без работы, а наши семьи – без средств к существованию», – говорится в письме.

Спортсмены попросили главу региона и председателя областного парламента «компенсировать заработную плату в виде ежемесячной выплаты за нерабочий дни; ввести налоговые каникулы по всем видам платежей на 2020 год; обратиться в правительство страны с предложением объявить отсрочку выплат по основному долгу и процентам по кредитам до конца года».

Под обращением подписались председатель региональной общественной организации «Совет отцов», руководители детских клубов и секций, тренеры крупных фитнес-клубов Новосибирска.

Напомним, 14 апреля губернатор Новосибирской области Андрей Травников не исключил продления режима самоизоляции после 30 апреля.